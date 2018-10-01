Карпентер: час дослідити друзів Джуліані в українській мафії

Колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані, який тепер є юристом президента США Дональда Трампа, раніше часто відвідував Україну.

Деякі з його українських друзів мають зв'язки з клептократичним режимом колишнього українського президента Януковича, пише екс-високопосадовець Пентагону і директор американського Центру Байдена Майкл Карпентер у низці твітів.

"Будучи спеціальним радником Трампа з кібербезпеки, Джуліані в листопаді 2017 року подорожував до України", - нагадує Карпентер.

Карпентер посилається на публікацію в Одеса Ревю, де йдеться про зустріч Джуліані з мером Харкова Кернесом і його участь в презентації книги Арсена Авакова про Леніна. Під час візиту, компанія пов'язана з екс-мером Нью-Йорка підписала контракт з мерією Харкова.

Карпентер нагадує дослідження опубліковане виданням Foreign Policy в якому мера Харкова Кернеса називають "людиною, яка має кримінальне минуле і більш нещодавні зв'язки з мафією".

Більше того, Джуліані прибув до Харкова в 2017 році на приватному літаку Олександра Ровта, українського мільярдера, діяльність якого, за повідомленнями, привернула увагу спецпрокурора США, який розслідує можливі зв'язки передвиборчої кампанії Трампа з Росією Роберта Мюллера, наголошує експерт.

Карпентер посилається на статті в Medium.com та USnews, де йдеться, що компанія заснована Ровтом – Spurce Capital, за повідомленнями, дала 3,5 мільйони доларів позику Полу Манафорту невдовзі після того, які він полишив передвиборчу кампанію Трампа.

"Руді також має зв'язки з Павлом Фуксом, українським олігархом з потужними зв'язками з Кернесом, а також з такими російськими "світилами", як колишній мер Москви Юрій Лужков і олігарх Володимир Потанін", - пише Карпентер.

Він наголошує, що за інформацією AlJazeera, Фукс брав участь в схемі з закупівлі у режиму Януковича вкрадених активів.

Спираючись на подану інформацію, Карпентер закликає правоохоронні органи США і спецпрокурора Мюллера приділити більше уваги діяльності Джуліані.

"Тому, представляючи президента в якості особистого юриста в розслідуванні стосовно Росії, він також проводить час з такими персонажами, як Фукс, чи Кернес і укладає угоди в Україні", - зазначає Карпентер.

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