Виконавчий директор "Центру Байдена" закликав G7 заявити про підтримку України

"Велика сімка" має заявити про підтримку України та голосно вказати на накопичення військ Росією. До цього на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter закликав виконавчий директор "Центру дипломатії та глобальних дій Байдена в університеті Пенсильванія" (Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement - англ.) Майк Карпентер, колишній високопосадовець адміністрації Барака Обами.

"G7 має оновити свою заяву від 18 березня щодо України. Висловити підтримку України. Голосно вказати на накопичення військ Росією. Однозначно заявити, що Кремль буде притягнуто до відповідальності за порушення режиму припинення вогню. Називати речі своїми іменами", - відзначив Карпентер.

Як відомо, 18-го березня "Велика сімка" виступила із заявою, в якій засудила "триваючі дії Росії" проти України. Заява була оприлюднена у день, коли 2014 року президент Росії Володимир Путін поставив підпис під офіційним рішенням Кремля проголосити Кримський півострів частиною своєї території.

"Сьогодні, через сім років після неправомірної та незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополя, ми заново підтверджуємо свою непохитну відданість і підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано у заяві.

"Ми також рішуче заперечуємо проти триваючої дестабілізації України з боку Росії, особливо проти російських дій в окремих місцевостях Донецької та Луганської областей всупереч зобов’язанням відповідно до Мінських домовленостей", - додають міністри.

"Росія є учасницею конфлікту на сході України, а не посередницею", - йдеться у тексті.

Про небезпечність дій Росії заявив і колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Поширена точка зору, що Путін просто блефує накопиченням військ на кордоні України. Але згадайте, що свого часу була поширеною точка зору: 1) у 2014, що він ніколи не анексує [частину] України; 2) у 2015, що він не буде втручатись у ситуацію у Сирії; 3) у 2016, що він ніколи не втручатиметься у вибори у США", - твітував Макфол.

Сполучені Штати підтримують Україну перед обличчям залякувань та агресії з боку Росії. Про це напередодні заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

Як повідомляє видання РБК, речник президента Росії у середу назвав підрозділи ЗСУ у Донбасі "причиною провокацій". Він також заявив, що у Кремлі не бачать "намірів української сторони якось заспокоїтись, відійти від войовничої тематики".

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