У США запропонували зробити "Сейшели для українського середнього класу!" виборчим гаслом Луценка

Слова Луценка про доступність відпочинку на Сейшелах для середнього класу варто перетворити на виборчий слоган. Про це у Twitter заявив Майкл Карпентер, колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України та Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпочинок на курорті "Four Seasons" на Сейшельських островах є "чимось, що собі може дозволити типовий українець середнього класу". Це може стати прекрасним виборчим слоганом

Раніше програма "Схеми", спільний проект Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший" повідомили, що зимова відпустка родини генпрокурора Юрія Луценка на Сейшелах коштувала щонайменше 52 тисячі євро.

У відповідь, як повідомляє "Українська правда", генеральний прокурор запевнив що його родина має достатні та задекларовані фінансові ресурси для відпочинку на Сейшельських островах. Луценко також заявив, що коштовна мандрівка стала можливою завдяки подарунку сина, який буцімто відклав власний "медовий місяць" з дружиною та подарував батькам відпочинок у теплих краях до 30-річчя спільного життя.

Луценко у коментарі "Радіо Свобода" в Брюсселі також назвав відпочинок «не надмірним» і таким, «що собі дозволяє середній клас».

Саме ці слова Луценка не лишив без уваги колишній високопосадовець уряду США.

"Генеральний прокурор України Юрій Луценко каже, що відпочинок на курорті "Four Seasons" на Сейшельських островах є "чимось, що собі може дозволити типовий українець середнього класу". Це може стати прекрасним виборчим слоганом", - твітує Карпентер.

Інший коментатор, Алекс Кокчаров, експерт з оцінки ризиків в аналітичний компанії IHS Markit у Лондоні, назвав Луценка "відірваним від реальності".

"Диву даєшся, наскільки ці люди відірвані від реальності", - твітує Кокчаров з приводу слів Луценка про можливості українського середнього класу.

Коментатори оцінили і слова Луценка про те, що саме подарунок від сина зробив можливою коштовну мандрівку.

"Ну хіба не диво, яких успіхів у цій частині світу досягають сини та доньки впливових політиків. Ці успіхи неспівмірні із тим, що могла би дати звичайна сумлінна праця та бізнес-інстинкти. І чого б це так відбувалось?", - твітує Ерік Карл Гонц, менеджер програм Євразії у Center for International Private Enterprise (США).

"Звичайна середня заробітна платня на рік у Києві, а це найбільша в Україні, приблизно $3700. Тож звичайному киянину знадобиться 17 років, щоб відкласти гроші на такий відпочинок для "середнього класу", - також відзначив Гонц.

Майкл Карпентер є одним із найактивніших коментаторів поточних подій в Україні. У січні він заявив, що наступник кроком на підтримку України - після надання адміністрацією Трампа протитанкової зброї Києву - могло б стати створення Заходом інвестиційного фонду із західним менеджментом, як інструмент для підтримки глибших антикорупційних реформ.

Для роботи інвестиційного фонду, за оцінками Карпентера, потрібно 6 мільярдів доларів щорічно - достатньо невибагливо в порівнянні з 378 мільярдами доларів, що є в Європейському фонді стратегічних інвестицій.

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