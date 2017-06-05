Мільярд доларів терористам готівкою - причини міжнародної ізоляції Катару назвали Financial Times

Впливове західне видання Financial Times у понеділок повідомило з посиланням на чиленні джерела, що Катар виплатив близько 1 мільярда доларів за звільнення членів королівської родини цієї країни, яких було захоплено у полон на території Іраку під час полювання із соколами.

Кошти за інформацією видання, було передано угрупуванню наближеному до аль-Кайда та посадовцям Ірану.

"Командувачі військових угрупувань та урядовці країн регіону заявили Financial Times, що офіційний Катар виплатив значну суму задля звільнення 26 учасників полювання з соколами у південному Іраку та 50 бойовиків, яких раніше було захоплено на території Сирії джихадистами. Ці джерела повідомили, що Катар одним махом передав кошти двом силам, які найчастіше пов'язують із протиправною діяльність у цьому регіоні - угрупуванню пов'язаному із аль-Кайдою та чиновникам безпекового апарату Ірану", - пише видання.

Оце так передісторія до рішення країн регіону розірвати відносити з Катаром

Повідомляється, що оборудка відбулась у квітні і саме вона підштовхнула країни регіону до ізоляції Катару, який зажив собі чимало критиків у регіоні через намагання отримати значний політичний вплив у регіоні.

Один із співрозмовників також розповів виданню, що усі гроші було передано готівкою.

Низка країн регіону днями оголосили про ізоляцію та блокаду Катару через буцімто підтримку країною тероризму.

Інформація видання Financial Times приголомшли численних онлайн коментаторів.

"Оце так передісторія до рішення країн регіону розірвати відносити з Катаром", - пише журналіст популярного у США громадського радіо NPR Стів Інскіп.

"Господи! 1 мільядр викупу? Аль-Кайді? Я розумію, що ЗМІ зосереджені на тому, що твітує президент США, але я сподіваюсь, що і про це розкажуть", - твітує колишній прес-секретар Білого дому Арі Флейшер.

"Божевілля", - пише Том Ґара редактор впливового онлайн видання Buzzfeed.com

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