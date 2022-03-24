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Україна

Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео

Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео
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Як захистити українських біженок: інтерв’ю з уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. Відео

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Десять мільйонів українців залишили свої домівки через повномасштабну агресію Росії - таки цифри наводить Верховий комісар ООН у справах біженців. Переважна більшість – це жінки та діти. В ООН вже попередили: біженці з України ризикують стати жертвами експлуатації та торговців людьми.

У Нью-Йорку триває 66-й сесія Комісії ООН зі становища жінок. За словами української уповноваженої з питань гендерної політики та заступниці очільниці делегації Катерини Левченко, війна внесла корективи у порядок денний заходу. Зараз значна увага та зусилля зосереджені на тому, аби захистити українських біженців. Про це, протидію Москви, поблажливе ставлення міжнародних організацій до Росії та наслідки цього Левченко розповіла Ірині Соломко.

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