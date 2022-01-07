Уряд Казахстану стверджує про «відновлення порядку», десятки вбитих і тисячі заарештованих

Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомляє про, як сказано, «ліквідацію» 26 «озброєних злочинців» у намаганнях загасити заворушення, які спалахнули цього тижня з протестами через підвищення цін на пальне.

Казахстанське міністерство також повідомляє про арешти понад 3000 осіб.

Тим часом в країну прибувають військові Росії та кількох інших пострадянських держав, щоб підтримати уряд.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв стверджує, що війська з інших країн не беруть участь у силових діях проти заворушень.

Очолювана Росією організація Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), до якої входять також Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан заявляє, що відряджає в Казахстан 2500 військових і залишатиметься там упродовж кількох днів, або тижнів.

Західні країни виступили з осудом насильства в Казахстані, але також закликали владу шанувати права громадян.

У США повідомили, що 6 січня державний секретар Ентоні Блінкен розмовляв з казахстанським міністром закордонних справ і наголосив, що «Сполучені Штати повністю підтримують конституційні установи Казахстану та свободу ЗМІ, а також виступають за свободу засобів інформації і мирне розв'язання кризи з пошануванням прав».

Представники Європейського Союзу зокрема наголошують на підтримці принципу суверенітету Казахстану.

«Права і безпеку цивільних необхідно гарантувати. Зовнішня військова допомога викликає спогади про ситуації, яких треба уникати», - написав у Twitter чільний дипломат ЄС Жозеп Борель.

«Протести повинні бути мирними, а дії правоохоронних органів відповідати міжнародним зобов’язанням Казахстану», - йдеться у заяві британського уряду, де також підкреслено важливість «поваги до суверенітету Казахстану».

У п’ятницю зранку президент Касим-Жомарт Токаєв проголосив про відновлення конституційного порядку майже повсюди в країні, заявивши, що відбувається «антитерористична операція».

З найбільшого міста - Алмати кореспонденти агентства Reuters повідомляють, що після гучних перестрілок упродовж ночі поліція контролює головні вулиці, але і зранку у п’ятницю там чули постріли.

Журналісти підтверджують загибель десятків людей і спалені будівлі в кількох містах Казахстану внаслідок найбільших заворушень в тій країні за 30 років незалежності.

Протести, які почалися з невдоволення різким зростанням цін на пальне швидко переросли у виступи проти правлячої еліти Казахстану на чолі з 81-річним Нурсултаном Назарбаєв.

Назарбаєв склав президентські повноваження три роки тому, але залишався найвпливовішою постаттю Казахстані - найбільшій за територією країні Середньої Азії з населенням 19 мільйонів.

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