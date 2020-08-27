Заворушення у Кеноша, США: неповнолітнього звинуватили у вбивстві двох осіб

17-річному підлітку висунуто звинувачення у навмисному вбивстві першого ступеня у зв'язку із загибеллю двох людей в третю ніч протестів в Кеноші, штат Вісконсин. Протести розпочались, після оприлюднення відео на якому видно, як поліцейський стріляє у чорношкірого чоловіка, який був повернутий спиною до правоохоронця.

Відповідно до інформації, опублікованої на сайті суду, підозрюваний у вчиненні вбивств під час протестів, не був мешканцем Кеноші, а жив неподалік, за 30 хвилин автівкою від міста. Його заарештували у його будинку у місті Антіок, штат Іллінойс. Оскільки підозрюваний - неповнолітній, глава департаменту поліції міста Антіок Норман Джонсон не повідомив його ім'я. Поліція не розкрила іншу інформацію.

Департамент поліції Кеноші заявив, що крім двох смертей одна людина була госпіталізована з пораненнями, які не становлять загрози життю.

Між тим численні американські ЗМІ назвали ім'я підозрюваного та повідомляють про обставини ситуації. Видання The New York Times пише, що підозрюваним є 17-річний Кайл Ріттенахус. У виданні здійснили аналіз різних відео інциденту та дослідили дописи чоловіка у соціальних мережах.

"Численні пости у соціальних мережах виголошують підтримку рухам, які виступають за американських правоохоронців, - пише видання. - Його дописи вказують на любов до вогнепальної зброї, розміщені відео показують, як Ріттенхаус стріляє по мішенях, позує із вогнеальною зброєю та збирає її ". Видання також відзначає, що Кайл з'являвся у відео репортажах із Кеноші перед інцидентом, заявлячи, що здійснює охорону підприємств, та ін.



Розслідування обставин інциденту, за повідомленням The New York Times, вказує на те, що під час події постріли здійснювались не лише з боку підозрюваного.

Як відзначає видання, мали місце кілька епізодів зі стріляниною за участі Ріттенхауса. У першому, чоловіка переслідувала група людей, лунає постріл у повітря з боку невідомого, коли Ріттенхаус обертається на звук, на нього стрибає один із переслідувачів, Ріттенахус стріляє 4 рази, вражаючи чоловіка у голову. Другий епізод, як пише видання, відбувся, коли Ріттенхаус тікав з місця першого, здійснивши перед цим телефонний дзвінок. Тікаючи, чоловік впав, здійснив постріли, коли до нього бігли троє осіб. Відзначається, що у цьому випадку чоловік вистрелив 4 рази, одночасно із цим лунало ще 16. Один із поранених Ріттехаусом мав у руках пістолет. Після останнього інциденту чоловікі попрямував до поліції з піднятими вгору руками. Поліця проїхла повз, щоб надати допомогу постраждалим.

Президент США Дональд Трамп у середу написав у Твіттері, що він направить до Кеноші співробітників федеральних правоохоронних органів і Національну гвардію. 200 офіцерів з ФБР, Бюро з контролю за обігом тютюну, алкоголю та зброї а також Служби маршалів США прибули до Кеноші, повідомляє Fox News зпосиланням на посадовців Міністерства юстиції США.

Інцидент та наступні протести викликали бурхливу реакцію політиків та громадськості. На знак протесту проти поліцейського свавілля, деякі гравці баскетбольної ліги NBA відмовились брати участь в іграх.

Опонент Трампа на майбутніх президентських виборах Джо Байден заявив: «У черговий раз поліція стріляла по чорношкірому чоловікові, яким став Джейкоб Блейк. На очах у його дітей. Мені огидно від цього. Невже це та країна, в якій ми хочемо бути?».

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