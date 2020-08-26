В охопленому заворушеннями американському місті вбито 2, поранено одну особу - губернатор запровадив надзвичайний стан

Поліція міста Кеноша, у штаті Вісконсин, де відбуваються заворушення та протести, розшукує озброєного вогнепальною зброєю чоловіка після того як протягом ночі у місті було вбито 2-х та поранено ще одну особу. Правоохоронці не повідомили жодних додаткових обставин події. Між тим у соціальних мережах поширюються відео, буцімто, пов'язані з інцидентом. Озвучуються різні версії, включно з тим, що стрілок був частиною самовільного ополчення, яке здійснювало охорону місцевих бізнесів.

Напередодні місцева поліція повідомила про комендантську годину у місті та закликала громадян лишатись дома заради власної безпеки.

Губернатор Вісконсину Тоні Еверс запровадив надзвичайний стан після того як в місті, де поліція, яка прибула за викликом через побутовий конфлікт, поранила чорношкірого чоловіка Джейкоба Блейка, почались протести, під час яких десятки будівель були підпалені, а підприємства зазнали вандалізму. У Білому домі заявляли, що губернатор штату відмовився від допомоги федерального уряду.

Надзвичайний стан було введено після другої ночі протестів у Кеноші.

Еверс також збільшив до 250 кількість військовослужбовців Національної гвардії, спрямованих для підтримки правоохоронних органів округу Кеноша.

«Ми не можемо допустити продовження циклу системного расизму і несправедливості, - сказав він. - Ми також не можемо продовжувати йти цим шляхом шкоди і руйнувань».

У вівторок лікарі прооперували пораненого під час інциденту з поліцією Джейкоба Блейка, у якого був пошкоджений спинний мозок, зруйнований хребець, а також постраждали шлунок, нирка і печінка, повідомив його адвокат Патрік Салва на прес-конференції. «Буде потрібно диво, щоб Джейкоб Блейк-молодший знову зміг ходити», - заявив ще один його адвокат, Бен Крамб.

Адвокати повідомили, що вони планують подати цивільний позов про притягнення поліції до відповідальності і виділення необхідних ресурсів для відновлення здоров'я Блейка.

Між тим, як повідомляє видання The Hill, впливовий сенатор-республіканець Ліндсі Грем напередодні заявив про необхіднісь розібратись в обставинах інциденту, наголосив на небезпеці роботи правоохоронців, та заявив, що йому невідому, чому "пан не підкорився вимогам правоохоронців". У Республіканській партії також закликали Демократичну партію засудити насильство у Кеноші.

Натомість конгресмен-демократ Хакім Джеффріс звинувачує Білий дім у мовчанці з приводу подій у місті.

"Неозброєний чорношкірий чоловік отримав 7 пострілів у спину від білого офіцера. Після цього минулого вечора, озброєні самоуправні дружинники, схоже, вбили двох протестувальників проти поліцейського насильства у Кеноші. Трамп та його соціопати мовчать. Коли вони засудять насильство. Брехуни", - твітує законодавець.

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