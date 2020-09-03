Військове втручання Росії у Білорусі було би катастрофічним для іміджу Москви у країні - високопосадовець Деждепу США

Вашингтон сподівається, що Москва усвідомлює, що військове втручання у Білорусі може стати найгіршим сценарієм для неї самої. Про це напередодні заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж КентДжордж Кент (George Kent).

Під час організованого Німецьким Фондом Маршалла (German Marshall Fund) вебінару Кент наголосив, що Держдепартамент розглядає варіанти заходів у відповідь на можливе військове втручання Росії.

За його словами, у Білорусі немає антиросійських настроїв, але якщо Кремль вдасться до військової інтервенції на користь втратив легітимність в очах білоруського народу президента, то це налаштує народ Білорусі проти Росії.

«Я думаю, що військове втручання було б катастрофічним для іміджу Росії в Білорусі», - зазначає Кент.

Щодо кризи в Білорусі, Вашингтон продовжує виступати за припинення насильства з боку влади щодо протестувальників і за те, щоб всі затримані особи і політичні в'язні були випущені, зазначає представник Держдепартаменту.

Кент додав, що якщо ЄС і Канада зняли всі санкції з режиму Лукашенка в 2016 та 2017 років роках після звільнення політичних в'язнів, то США всіх санкцій не знімали. В американському списку санкцій до цих пір знаходиться 16 офіційних осіб, включно з Олександром Лукашенко і главою ЦВК Лідію Ярмошіною.

Вашингтон призупинив санкції лише щодо низки державних підприємств, що, зокрема, дозволило імпортувати американську нафту до Білорусі для диверсифікації її енергетичних поставок. На даний момент Держдепартамент США не планує відновлення секторальних санкцій, щоб не вплинути негативно на білоруську економіку та підприємства, працівники яких можуть брати участь в протестному русі. За словами Кента, Вашингтон розглядає включення до списку санкцій низки інших, причетних до насильства і фальсифікацій результатів виборів, осіб.

У понеділок, 31 серпня, країни Балтії першими з країн Європейського Союзу наклали санкції на 30 офіційних осіб в Мінську, включно з чинним главою країни Олександром Лукашенко.

У п'ятницю, 4 вересня, Естонія також організовує неформальну зустріч Ради Безпеки ООН, на якій виступить Світлана Тихановська.

Дивіться також: Отруєння Навального: які заклики лунають в Німеччині, та як реагують у США