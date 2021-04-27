Республіканці хочуть відставки Джона Керрі - він буцімто повідомив іранського урядовця про військові операції Ізраїлю

Спецпосланця президента США з питань змін клімату Джона Керрі закликають до відставки - такі вимоги голосно лунають від законодавців від Республіканської партії у Конгресі США.

Керрі критикують на основі інформації про те, що він буцімто повідомив міністра закордонних справ Ірану про військові дії Ізраїлю. Згідно з записом, про зміст якого раніше повідомили у статті видання New York Times, Джон Керрі сказав голові МЗС Ірану, що Ізраїль атакував іранські активи в Сирії “щонаймеше 200 разів”.

Цього ніколи не було - чи коли я був Держсекретарем, чи після цього

Прізвище Керрі звучить лише один раз у матеріалі, який присвячений зливу розмови, яка буцімто відбулась у березні цього року між міністром закордонних справ Ірану Джавадом Заріфом і економістом Саїдом Лейлазом (Saeed Leylaz). Як відзначають у виданні, розмова не призначалась для публікації, вона тривала три години, і була зроблений у рамках проекту документування роботи чинної влади Ірану. Першим злиту розмову отримав канал Iran International у Лондоні, який поділився ним з The New-York Times.

"Колишній державний секретар США Джон Керрі повідомив його (міністра іноземних справ Ірану Джавада Заріфа - прим. ГА), що Ізраїль атакував іранські інтереси у Сирії щонайменше 200 разів, чим дуже здивував його, сказав пан Заріф", - згадує фрагмент, який стосувався Джона Керрі стаття. У статті The New York Times, як видається, не вказується, коли Керрі буцімто озвучив цю інформацію Заріфу.

Численні консервативні ЗМІ у США звинуватили видання у тому, що воно не приділило достатньої уваги інформації щодо Керрі. Матеріал видання вийшов під назвою "У злитому записі, голова МЗС Ірану каже, що політику визначає Корпус вартових Іранської революції".

Сам Керрі звинувачення відкидає. У Твіттері він написав, що ця історія є неправдивою. “Цього ніколи не було - чи коли я був Держсекретарем, чи після цього”, - заявив Керрі.

У Республіканській партії стверджують, що інформація про військові операції Ізраїлю, який є союзником США, була секретною, і що Керрі не мав права її розголошувати країні-супернику.

"Звинувачення, що Джон Керрі заявив своєму іранському другану міністру закордонних справ Заріфу, що Ізраїль атакував іранські інтереси 200 викликають глибоке занепокоєння, і має бути серйозне розслідування. Якщо це правда, і якщо Джо Байден справжні лідер, він має звільнити Джона Керрі", - заявив сенатор-республіканець Тед Круз.

Конгресвумен-республіканка з Нью-Йорка Еліз Стефаник закликала відправити Джона Керрі під суд. “Це акт злочину, і Джона Керрі слід негайно розслідувати та притягти до відповідальності”, - заявила конгресвумен.

В Державному департаменті не підтвердили і не спростували правдивість розмови. Втім, речник Держдепу Нед Прайс додав: “Якщо ви поглянете на повідомлення ЗМІ того часу, ця інформація (про атаки Ізраїлю на іранські активи в Сирії, - ГА) точно не була таємницею, і причетні уряди говорили про це публічно, під запис”.

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