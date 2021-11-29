Посли G7 закликали уникнути ситуації з відсутністю керівника в НАБУ

Посли країн "Великої Сімки" закликали вчасно обрати нового очільника Національного антикорупційного бюро України та уникнути ситуації з відсутністю керівника в НАБУ.

"Посли підкреслили, що процес відбору нового директора на посаду має бути прозорим, конкурентним і проводитися в такі часові рамки, щоб уникнути ситуації з відсутністю директора. Затримка з обранням нового Спеціального антикорупційного прокурора не повинна повторюватися", - сказано в заяві послів G7.

У заяві повідомляється також, що посли "Великої Сімки" зустрілися з нинішнім директором НАБУ Артемом Ситником та обговорили прогрес НАБУ у боротьбі з корупцією в Україні.

Посли підтвердили свою стійку відданість підтримці незалежності НАБУ та інших антикорупційних інституцій України.

Нагадаємо: посли G7 20 жовтня привітали ухвалення Верховною Радою закону "Про внесення змін до деяких законів України стосовно приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України" (№5459-1).

Цей закон, зокрема, вилучив норму, за якою директора НАБУ призначає Президент України. Згідно із новим законом, директора НАБУ призначає і звільняє Кабінет Міністрів.

Термін повноважень нинішнього директора НАБУ Артема Ситника, який був призначений Президентом України, спливає у березні 2022 року.

Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) досі не має керівника. Екс-очільник САП Назар Холодницький звільнився з посади у серпні 2020 року, і з червня 2020 року триває конкурс на зайняття цієї посади.

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