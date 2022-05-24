Про харчову безпеку світу говорив і президент США Джо Байден під час візиту до Японії. Про загрозу та шляхи її вирішення говоримо з Юлією Ярмоленко з Білого дому та Богданом Цюпином з Лондона.
Війна Росії та загроза глобальної харчової кризи. Деталі форуму в Давосі, заяви Байдена в Японії. Відео
Війна Росії в Україні засвідчила, наскільки "економічні відносини з авторитарними режимами можуть створювати вразливість", - заявив генеральний секретар НАТО під час Світового економічного форуму в Давосі, де говорили про Україну, і загрозу глобальної харчової кризи через російську агресію.
Про харчову безпеку світу говорив і президент США Джо Байден під час візиту до Японії. Про загрозу та шляхи її вирішення говоримо з Юлією Ярмоленко з Білого дому та Богданом Цюпином з Лондона.
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