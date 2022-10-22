Етнічні чистки? Страх? Зменшення витрат? Чому насправді Росія хоче вивезти українців з Херсона

Українські війська просуваються до Херсона, єдиного обласного центру, який Росія захопила після лютневого вторгнення. А в той же час сотні жителів з речами в сумках сідали на теплоходи, щоб виїхати з міста 19 жовтня.

Встановлена Росією влада в Херсоні заявила, що хоче «евакуювати» щонайменше 60 000 людей з міста та регіону перед можливим звільненням українськими силами, називаючи це «гуманітарним» актом і, без доказів, поширюючи страх розправи з боку Києва над громадянами своєї країни.

Українські посадовці та західні експерти стверджують, що Росія, яка продовжує бомбардувати цивільні об’єкти, включно з енергетичною інфраструктурою та житловими будинками, має приховані мотиви, від зміни етнічного складу регіону до сраху партизанської диверсії.

Хоча деякі з тих, хто тікає, роблять це добровільно — від місцевих жителів, які підтримали вторгнення, до російських чиновників і робітників, яких пізніше відправили до Херсона, — інших лякають, а деяких, можливо, змушують покинути, каже українська влада.

Кирило Стремоусов, заступник голови російської окупаційної адміністрації в Херсоні, повідомив у дописі в Telegram від 20 жовтня, що близько 15 000 людей вже виселено з регіону. Цю цифру неможливо перевірити незалежно.

Автобуси, відправлені за людьми з сіл за межами Херсона, майже порожні, оскільки налякані жителі намагалися сховатися, повідомив виданню Current Time 20 жовтня херсонський журналіст Олег Батурін. Він сказав, що чиновники «наполягали», але не чув, щоб людей змушували переселятися силоміць.

На думку аналітиків, рішення Кремля перемістити таку велику кількість людей більше спрямоване на те, щоб завдати шкоди Україні, ніж допомогти Росії чи людям, яких вона виселяє.

«Схоже, що Росія не отримує жодних економічних вигод від переселення десятків тисяч українців, які цього не бажають, до Росії, що свідчить про те, що метою такого виселення є як завдати шкоди довгостроковому економічному відновленню України, оскільки вона повертає свою територію, так і, що важливіше, щоб підтримати російську кампанію етнічних чисток, яка намагається викорінити українську етнічну приналежність і культуру», – йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни від 19 жовтня.

Російські війська захопили місто Херсон у перші тижні після вторгнення 24 лютого, просуваючись на північ від Криму, українського півострова, захопленого Росією у 2014 році.

Однак протягом останніх кількох місяців українські війська із допомоггою західної зброї завдавали ударів по російських військах у регіоні, знищували їхні склади боєприпасів і руйнували мости, важливі для постачання військ РФ у Херсоні.

Зараз українські війська загрожують відрізати російським силам в місті зв’язок з іншими групами, і деякі західні військові експерти кажуть, що сили РФ можуть відступити на лівий — східний — берег Дніпра найближчими тижнями, що стане ударом для кампанії президента Путіна.

Втім, 21 жовтня українські військові заявили, що Росія направила в Херсонську область "до 2 тис." нещодавно мобілізованих військових "для поповнення втрат і посилення підрозділів на лінії зіткнення". Росія не прокоментувала цю заяву невідкладно.

Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблема

Вільям Померанц, директор Інституту Кеннана Центру Вілсона у Вашингтоні, сказав, що російська армія вже стикається з серйозними проблемами матеріально-технічного забезпечення в інших місцях, зазначивши, що їй важко розмістити, нагодувати та навчити майже 300 000 осіб, які, за словами Москви, призвані за наказом Путіна про мобілізацію від 21 вересня.

“Якщо у них були проблеми з розміщенням мобілізованих, то і для тих, хто виселився з Херсона, буде проблема”, - сказав він.

Москва вже переселила десятки тисяч українців з окупованих територій на схід Росії, включно з малонаселеними регіонами Далекого Сходу.

В Україні цей процес називають «депортацією», адже багато українців виїхали до Росії під тиском або проти власної волі. Вилучення дітей викликало обурення та звинувачення в геноциді.

Виселення людей може заблокувати російські війська в Україні та створити затори на дорогах, сказав Померанц, російські війська також можуть використовувати українських громадян як «живий щит», щоб стримати Україну від нападу на війська, незалежно від того, відступають вони чи ні.

Незадовго до того, як окупаційне російське керівництво оголосило про «евакуацію», Путін оголосив воєнний стан у Херсонській та трьох інших областях України, про які Москва безпідставно стверджує, що вони є частиною Росії. Згідно з російським законодавством, декларація формально надає окупаційній владі повноваження на переселення та призов громадян.

Вільям Кортні, аналітик корпорації RAND, американського дослідницького центру, заявив, що Росія може прагнути призвати українських чоловіків, які переміщуються з Херсона, до лав своєї армії. Останні невдачі Росії частково пояснюються браком особового складу.

Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь України

Однак більш імовірним мотивом для Москви є страх, що місцеві жителі можуть допомогти українським силам. Повідомляється, що в інших регіонах України, які раніше перебували під російською окупацією, місцеві жителі надсилали українським силам важливу інформацію, вказуючи місцезнаходження сил вторгнення.

«Росіяни, ймовірно, не хочуть, щоб там були українські громадяни, тому що росіяни вважають їх всіх потенційними шпигунами або диверсантами на користь України», — сказав Кортні.

Томас Грем, колишній фахівець з питань Росії Ради національної безпеки при президентові США Джорджі Буші, сказав, що символізм не можна скидати з рахунків як мотив для переміщення.

У вересні Росія організувала так звані референдуми в Херсонській, Запорізькій, Донецькій і Луганській областях. Цей процес не мав юридичної сили за межами Росії. Київ та Захід засудили ці дії як шахрайство, але оголошені результати, які буцімто показали переважну підтримку приєднання до Росії, Путін використав для претензій на суверенітет над чотирма регіонами.

«Якщо українці візьмуть Херсон, чим менше людей буде там, щоб зустріти українські сили, тим легше буде пояснити [росіянам], що референдум не був фіктивним», - сказав Грем, співробітник ради з міжнародних відносин, нью-йоркського аналітичного центру.

Кремль міг би сказати росіянам, що «ті люди, яких ви бачите, які вітають українських солдатів, — це ніби покидьки, які з початку були зрадниками», — сказав він.