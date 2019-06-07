Угода Huawei з МТС посилює протистояння США та Китаю у сфері технологій - ЗМІ

Російська мережа мобільного зв'язку МТС підписала з китайською компанією Huawei угоду, спрямовану на створення мережі зв'язку 5-го покоління .

Угода МТС та Huawei дозволить "просувати технології 5G і запустити пілотні мережі 5G в Росії в 2019-2020 роках", - цитує заяву Huawei видання Business Insider. Підписання угоди відбулось в Кремлі в присутності президентів Росії та Китаю.

Ця угода поглибить розділ в сфері високих технологій між США та Китаєм, заявили оглядачі, а CNN попередило про загрозу створення нової "залізної завіси" між Сходом і Заходом, подібної до часів холодної війни.

Минулого місяця Міністерство торгівлі США офіційно внесло китайську компанію Huawei –лідера бездротових технологій нового покоління та другим за величиною виробником смартфонів у світі - до списку суб’єктів, які уряд вважає такими, що становлять загрозу для національної безпеки США. На початку року американські прокурори висунули звинувачення проти компанії, в яких йдеться, що Huawei намагався вкрасти технології, вчиняв шахрайські дії та пропонував винагороду за промислове шпигунство, та інше.

У розвідувальній спільноті США переконані, що Росія та Китай становлять найбільшу загрозу в сфері шпигунства та кібернападів на Сполучені Штати і позиції цих двох країн все більше зближуються.

Для деяких американських компаній, заборона на співпрацю з Huawei може означати втрату ринків. Так, у ЗМІ повідомляють, що компанія Google намагається переконати уряд США змінити рішення про заборону співпраці з китайською компанією Huawei, бо заборона не дозволяє компанії Google встановлювати поновлення на телефони Huawei і видавати їх користувачам дозволи на користування системою Android.

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