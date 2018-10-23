NYT: Політика Трампа може відновити "холодну війну", але різниця тепер в ролі Китаю

Протягом останніх декількох днів почали вимальовуватись обриси того, що багато в Європі та США починають називати "новою холодною війною", - переконані дописувачі The New York Times (NYT) Девід Сеньгер та Стівен Ірленьгер.

Взаємні погрози і питання ядерної зброї нагадують минулу "холоду війну", однак, новим фактором є зростання впливу Китаю, вважають аналітики.

Президент Трамп пояснив своє рішення вийти з договору про контроль над озброєнням з Росією, натякнувши, що він готовий до нової гонки озброєнь як з Москвою так і з Пекіном.

Однак, тепер роль Китаю є більш потужною, такою як її не бачили під час першої "холодної війни".

Заява президента Трампа також містить ризики зростання напруги між Вашингтоном та європейцями. Європейці не заперечують, що Росія порушує INF, однак, вони можуть розглядати вихід США з угоди в контексті інших угод, де США припинили свою участь, включаючи Паризьку угоду зі зміни клімату і ядерну угоду стосовно Ірану.

Колишній прем'єр-міністра Швеції Карл Більдт назвав рішення "подарунком Росії, який посилює ядерні загрози для Європи". Міністр закордонних справ Гейко Маас висловив жаль з приводу рішення, вказавши, що воно "ставить важкі питання для нас та Європи", адже саме Європа перебуває в сфері дії російських ракет, а не США, зазначає видання.

Колишній посол Німеччини до США закликав Вашингтон замість того, щоб виходити з договору, спробувати долучити до нього Китай.

Однак, розширити угоду може виявитись важко, адже у Путін не має стимулів для переговорів з нового INF. Його ракети середньої дальності відповідають його стратегії дестабілізації. Китайці ще менше налаштовані на переговори: більшість їх ракет, ядерних та неядерних заборонено угодою. Приєднавшись до угоди, вони б відмовились від одного з основних важелів з обмеження впливу США в Тихоокеанському регіоні, вважають аналітики.

Адміністрація Трампа може вважати, що знову настали 1950-ті, сказав один з головних радників президента в коментарі NYT, бо постають нові виклики і адміністрація вирішує, чи потрібно їм протистояти і як. Однак, тепер Вашингтон менше уваги приділяє координації дій з союзниками, пише NYT.

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