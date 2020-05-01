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Наживо Головне про коронавірус. 1 травня

Керівники урядів шукають балансу між карантином для стримування коронавірусу і підтримкою економіки, яка в провідних країнах вже зазнала небувало різкого скорочення з часів Другої світової війни.

Демонстрація першого травня у Греції в Афінах.

Найважливіше

  • Президент США Дональд Трамп сказав, що бачив інформацію про походження Ковід-19 з лабораторії у Китаї, але він не подав подробиці.
  • Європейський центральний банк заявив, що кризова ситуація в країнах єврозони буде до кінця цього року і ймовірно триватиме в 2021 році.
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З ринку чи лабораторії - розвідка США вивчає, як почався спалах коронавірусу

Розвідувальні агенції США вперше визнали, що розслідують походження спалаху коронавірусу. Вони переконані, що COVID-19 не створений людиною вірус.

“Розвідувальна спільнота погоджується із поширеним науковим консенсусом, що вірус COVID-19 не створений штучно чи генетично модифікований”, - повідомили в Офісі директора з Національної розвідки.

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МОЗ України підтвердило плани послаблення карантинних обмежень з 11 травня

В МОЗ також закликали регіональних керівників утриматися від передчасного послаблення карантину. Степанов розкритикував рішення місцевої влади Черкас значно послабити карантин у місті вже з 1 травня

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Європейські лідери зважують загрозу повторної хвилі Ковід-19 і ознаки економічної кризи

Європейський центральний банк заявив, що кризова ситуація в країнах єврозони триватиме до кінця цього року і ймовірно продовжиться в 2021 році.

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