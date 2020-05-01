З ринку чи лабораторії - розвідка США вивчає, як почався спалах коронавірусу
Розвідувальні агенції США вперше визнали, що розслідують походження спалаху коронавірусу. Вони переконані, що COVID-19 не створений людиною вірус.
“Розвідувальна спільнота погоджується із поширеним науковим консенсусом, що вірус COVID-19 не створений штучно чи генетично модифікований”, - повідомили в Офісі директора з Національної розвідки.
МОЗ України підтвердило плани послаблення карантинних обмежень з 11 травня
В МОЗ також закликали регіональних керівників утриматися від передчасного послаблення карантину. Степанов розкритикував рішення місцевої влади Черкас значно послабити карантин у місті вже з 1 травня
Європейські лідери зважують загрозу повторної хвилі Ковід-19 і ознаки економічної кризи
Європейський центральний банк заявив, що кризова ситуація в країнах єврозони триватиме до кінця цього року і ймовірно продовжиться в 2021 році.
Facebook Forum