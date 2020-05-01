Розвідувальні агенції США вперше визнали, що розслідують походження спалаху коронавірусу. Вони переконані, що COVID-19 не створений людиною вірус.

“Розвідувальна спільнота погоджується із поширеним науковим консенсусом, що вірус COVID-19 не створений штучно чи генетично модифікований”, - повідомили в Офісі директора з Національної розвідки.

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