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Наживо Головне про коронавірус. 10 травня

Прихильниця бразильського президента Жаїра Болсонаро, 9 травня 2020 (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Найважливіше

  • В Україні кількість хворих на коронавірус сягнула понад 15 тисяч, з них 391 людина померла, 3 тисячі пацієнтів одужали.
  • Провідні експерти Білого дому у боротьбі проти коронавірусу змушені самоізолюватись після взаємодії із двома працівниками адміністрації Трампа, в яких підтвердили COVID-19.
  • У Південній Кореї зареєстрували рекордне зростання кількості нових випадків вірусу за місяць. Один із кластерів захворювання пов'язують із нічним клубом, тож влада закрила бари в Сеулі.
  • Обертів набирає спалах у Бразилії: там вже 155 тисяч випадків і понад 10 тисяч смертей.
  • Загальна кількість випадків COVID-19 у світі складає понад 4 мільйони, одужали – близько 1 мільйона 400 тисяч людей, майже 280 тисяч померли.​
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США закуповуватимуть у фермерів продукцію на 3 мільярди доларів, щоб допомогти їм у час пандемії

Президент Дональд Трамп розпорядився проводити урядові закупки молочної продукції, м'яса та овочів на 3 мільярди доларів у місцевих фермерів, яким пандемія перекрила канали та ринки збуту, а також щоб допомогти людям, які потребують допомоги харчами, втративши джерела прибутку в умовах карантину. Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

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