Президент Дональд Трамп розпорядився проводити урядові закупки молочної продукції, м'яса та овочів на 3 мільярди доларів у місцевих фермерів, яким пандемія перекрила канали та ринки збуту, а також щоб допомогти людям, які потребують допомоги харчами, втративши джерела прибутку в умовах карантину. Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.

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