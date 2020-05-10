В Торонто мама та донька вбралися у костюми динозаврів та роздавали на вулицях маски. Таким чином Ніна та Демі Анто… https://t.co/xL2OQIjyz6— Голоc Амepики (@chastime) 10.5.2020
В австралійському Мельбурні перед будівлею парламенту відбулись протести проти заходів карантину, щоб приборкати… https://t.co/Xxn4BfpJBt— Голоc Амepики (@chastime) 10.5.2020
США закуповуватимуть у фермерів продукцію на 3 мільярди доларів, щоб допомогти їм у час пандемії
Президент Дональд Трамп розпорядився проводити урядові закупки молочної продукції, м'яса та овочів на 3 мільярди доларів у місцевих фермерів, яким пандемія перекрила канали та ринки збуту, а також щоб допомогти людям, які потребують допомоги харчами, втративши джерела прибутку в умовах карантину. Про це глава Білого дому повідомив у Twitter.
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