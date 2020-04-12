Головне про коронавірус. 12 квітня

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп привітали американців з Великоднем
Відзначивши, що в цьому році це свято відзначається в скрутний для країни час, вони висловили надію, що він наповнює людей радістю і любов'ю, притаманними цьому «найсвятішому дню».
Ситуація з COVID-19 у США викликає "обережний оптимізм" в експертів, проте чи відкриється країна до 1 травня?
Ситуація із поширенням коронавірусу у США, зокрема, в Нью-Йорку, викликає "обережний оптимізм", - заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США доктор Ентоні Фаучі, в інтерв'ю каналу CNN. За його словами, зменшення кількості пацієнтів, що потрапляють у лікарні, зокрема, до відділень інтенсивної терапії, може свідчити про спад "кривої" захворюваності.
Раніше експерти припускали, що на ці вихідні, коли більшість американців святує Великдень, може припасти пік зараження COVID-19. З огляду на це Фаучі застеріг від різкого й повного скасування карантинних обмежень у країні, адже на його думку різні штати повинні робити це залежно від індивідуальної ситуації на місцях.
У Чорногорії затримали митрополита за богослужіння під час режиму карантину
Поліція в чорногорській Подгориці затримала митрополита Сербської православної церкви Амфілохія та ще 20 осіб, переважно священиків, повідомляє Радіо Свобода.
Їх затримали через порушення рішення уряду про заборону зібрань з огляду на коронавірус. Чорногорські медіа повідомляють, що митрополит вранці відправляв літургію в одній зі столичних церков.
Американські ресторани почали торгувати у роздріб продуктами, щоб зберегти бізнес
Національна асоціація ресторанного бізнесу США наводить статистику – за час пандемії коронавірусу індустрія втратила близько 3 мільйонів робочих місць та продажі на суму у понад 25 мільярдів доларів. Речниця організації каже, що вже 3% ресторанів закрились назавжди, а до кінця місяця це зробить ще 11% ресторанів.
У спробі залишитись на плаву велика кількість ресторанів, від маленьких родинних закладів до великих національних мереж ресторанів по всій країні, почали роздрібну торгівлю.
Минулого тижня ресторани мережі Panera, яка спеціалізується на випічці, почали продавати молоко, яйця, свіжі овочі та фрукти, які раніше використовували для приготування своїх фірмових страв. Інші ресторани швидкого харчування, як то Subway та Potbelly також почали торгувати продуктами, які зазвичай використовують у своїх рецептах – м'ясо, сири, хліб. Родинні ресторани, як то Gandy Dancer в Мічигані, також переходять на нову модель, пропонуючи своїм клієнтам не лише продукти харчування, але і паперові рушники та навіть туалетний папір.
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