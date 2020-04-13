Можливо з часом будуть відповіді на запитання, які викликає, наприклад, ось цей графік Університету Джонса Гопкінса… https://t.co/UORQtybHEL— Богдан Цюпин (@bohdannews) 13.4.2020
Смертність від коронавірусу - 10 найбільш уражених країн світу за даними Університету Джонса Гопкінса 13.04.20:
- США - 20 457
- Італія - 19 899
- Іспанія - 17 209
- Франція - 14 393
- Британія - 10 612
- Іран - 4 474
- Бельгія - 3 600
- Китай - 3 343
- Німеччина - 3 022
- Нідерланди - 2 737
Британія увійшла в п’ятірку країн з найбільшою кількістю жертв коронавірусу
Представник групи наукових радників британського уряду Джеремі Фарар сказав, що Велика Британія може виявитися “однією з найбільш уражених, якщо не найбільш ураженою країною Європи”.
Британський Національний інститут економічних і соціальних досліджень передбачає, що економіка країни у другій чвер… https://t.co/EUq15xzlDy— Богдан Цюпин (@bohdannews) 13.4.2020
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