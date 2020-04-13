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Коронавірус

Наживо Головне про коронавірус. 13 квітня

Дезінфікування в Індонезії

Найважливіше

  • Іспанія пом’якшує деякі карантинні обмеження на тлі скорочення кількості нових випадків зараження коронвірусом
  • У Китаї зафіксували нове зростання кількості заражень Ковід-19 (108 у неділю). Більшість з них - у людей, які приїхали з інших країн.
  • Епідемія Ковід-19 спричиняє подальші затримки у розслідуванні збиття Іраном українського пасажирського літака

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Смертність від коронавірусу - 10 найбільш уражених країн світу за даними Університету Джонса Гопкінса 13.04.20:

  • США - 20 457
  • Італія - 19 899
  • Іспанія - 17 209
  • Франція - 14 393
  • Британія - 10 612
  • Іран - 4 474
  • Бельгія - 3 600
  • Китай - 3 343
  • Німеччина - 3 022
  • Нідерланди - 2 737

Британія увійшла в п’ятірку країн з найбільшою кількістю жертв коронавірусу

Представник групи наукових радників британського уряду Джеремі Фарар сказав, що Велика Британія може виявитися “однією з найбільш уражених, якщо не найбільш ураженою країною Європи”.

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