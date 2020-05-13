Чому Ковід-19 убиває одних, але непомітний для інших хворих?
Дослідники сподіваються виявити конкретні гени, які можуть відповідати за схильність до хвороби.
Для цього проаналізують приблизно 20 тисяч заражених коронавірусом, яким була потрібна інтенсивна терапія і близько 15 тисяч, у яких симптоми були м’які, або взагалі відсутні.
Дослідники проаналізують гени приблизно 20 тисяч заражених коронавірусом, яким була потрібна інтенсивна терапія і б… https://t.co/vSy9xo5qYm— Голоc Амepики (@chastime) 13.5.2020
Віднині в Англії (але не в Шотландії та Уельсі) дозволено проводити необмежений час у парках. 13 травня - перший ет… https://t.co/bkDJnoAqP2— Богдан Цюпин (@bohdannews) 13.5.2020
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