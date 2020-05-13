Дослідники сподіваються виявити конкретні гени, які можуть відповідати за схильність до хвороби.

Для цього проаналізують приблизно 20 тисяч заражених коронавірусом, яким була потрібна інтенсивна терапія і близько 15 тисяч, у яких симптоми були м’які, або взагалі відсутні.

Читати далі