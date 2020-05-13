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Наживо Головне про коронавірус. 13 травня

Ковід-19 і далі поширюється світом, але багато країн впроваджують плани послаблення карантину, в той час як надходять дані про економічний спад.

У парку в Лондоні відвідувачам нагадують про необхідність тримати принаймні 2 метри дистанції, щоб запобігати поширенню коронавірусу

Найважливіше

  • Чільний радник уряду США щодо інфекційних хвороб Ентоні Фаучі сказав, що у разі передчасного зняття карантину американцям загрожують "страждання і смерті", яких можна уникнути.
  • Британія 13 травня почала перший етап послаблення карантину. Після 1 червня очікують відкриття деяких шкіл, а після 4 липня - відновлення роботи громадських закладів.
  • Працівникам компанії Twitter дозволили завжди працювати з дому.
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Чому Ковід-19 убиває одних, але непомітний для інших хворих?

Дослідники сподіваються виявити конкретні гени, які можуть відповідати за схильність до хвороби.

Для цього проаналізують приблизно 20 тисяч заражених коронавірусом, яким була потрібна інтенсивна терапія і близько 15 тисяч, у яких симптоми були м’які, або взагалі відсутні.

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