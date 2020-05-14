ВООЗ вказує на можливість, що коронавірус ніколи не вдасться викорінити
Посадовець ВООЗ Майк Раян сказав, що подекуди “поширюється думка, що карантин повністю спрацьовує, і що скасування карантину буде чудовим. Але і перше, і друге - сповнене загроз”.
Багато-хто сподівається на винайдення вакцини від #covid19. Але у багатьх країнах зараз поширюються хвороби, від як… https://t.co/1atZxuplW7— Богдан Цюпин (@bohdannews) 14.5.2020
ВООЗ нагадує, що навіть у разі розробки дієвої вакцини для #covid19, боротьба з коронавірусом потребуватиме величез… https://t.co/bktGuiguJ9— Голоc Амepики (@chastime) 14.5.2020
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