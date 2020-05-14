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Наживо Головне про коронавірус. 14 травня

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі - 4 348 308, а кількість померлих - 297 232. (Дані університету Джонса Гопкінса 14 травня 2020 р.)

В аеропорту імені Бена Ґуріона в Тель-Авіві випробовують способи роботи в умовах скасування деяких карантинних обмежень. Ізраїль 14 травня 20202 р.

Найважливіше

  • ВООЗ застерігає, що Ковід-19 може залишитися хворобою людства на тривалу перспективу, як наприклад кір, або СНІД; хоча для першої хвороби вакцина є, а для другої її не можуть розробити вже десятки років.
  • "Ми відкриємо свою країну. Ми хочемо мати її відкритою", - сказав президент США Дональд Трамп, назвавши "неприйнятною" рекомендацію радника Ентоні Фаучі про необхідність стриманості з відкриттям шкіл.
  • Уряд в Китаї заявив, що збільшує кількість аналізів на Ковід-19, щоб запобігти повторній хвилі епідемії.
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ВООЗ вказує на можливість, що коронавірус ніколи не вдасться викорінити

Посадовець ВООЗ Майк Раян сказав, що подекуди “поширюється думка, що карантин повністю спрацьовує, і що скасування карантину буде чудовим. Але і перше, і друге - сповнене загроз”.

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