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Наживо Головне про коронавірус. 15 травня

Кількість померлих у світі від коронавірусу перевищила 302 000, а число заражених досягло майже 4,5 млн. Дані університету Джонса Гопкінса.

Новонароджені у київському готелі, що належить клініці BioTexCom. Через карантин батьки не можуть вивезти з України дітей від сурогатних матерів.

Найважливіше

  • Словенія стала першою європейською країною, де офіційно оголосили подолання епідемії Ковід-19.
  • Німеччина - найбільша економіка Європи скоротилася на 2,2%, що є найбільшим падінням з часу фінансової кризи 2009 року.
  • Латвія, Литва і Естонія створили зону вільного перетину кордонів для своїх громадян, але прибулі з інших країн повинні там самоізолюватися на 14 днів.
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Європа починає частинами відкривати кордони всередині ЄС

Балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони, послаблюючи обмеження на пересування, запроваджені під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Керівники Європейського Союзу висловили надію, що найближчим часом інші країни ЄС, де ситуація з епідемією схожа, зможуть також відкривати кордони.

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