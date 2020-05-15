Європа починає частинами відкривати кордони всередині ЄС
Балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони, послаблюючи обмеження на пересування, запроваджені під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.
Керівники Європейського Союзу висловили надію, що найближчим часом інші країни ЄС, де ситуація з епідемією схожа, зможуть також відкривати кордони.
Великі країни ЄС, зокрема Німеччина, Франція, а також Австрія і Швейцарія планують відкривати свої кордони з деяким… https://t.co/bRpSfqz3kd— Богдан Цюпин (@bohdannews) 15.5.2020
Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони. Громадяни тих трьох країн знову можуть перетинати ко… https://t.co/3kNKU0PJbp— Голоc Амepики (@chastime) 15.5.2020
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