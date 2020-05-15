Балтійські країни: Латвія, Литва та Естонія 15 травня відкрили між собою кордони, послаблюючи обмеження на пересування, запроваджені під час карантину у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Керівники Європейського Союзу висловили надію, що найближчим часом інші країни ЄС, де ситуація з епідемією схожа, зможуть також відкривати кордони.

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