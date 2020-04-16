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Наживо Головне про коронавірус. 16 квітня

Міжнародний фалютний фонд застерігає, що пандемія коронавірусу підштовхує світ до економічного спаду - небувалого упродовж кількох десятків років.

Французький авіаносець "Шарль де Ґолль", на якому у кількох сотень моряків виявили коронавірус.

Найважливіше

  • МВФ прогнозує, що за 2020 рік світова економіка скоротиться на 3% - це в 30 разів гірше часів фінансової кризи 2009 р.
  • Президент США Дональд Трамп планує оголосити вказівки для штатів стосовно порядку скасування карантинних заходів.
  • Від уряду Великої Британії очікують продовження всенаціонального карантину ще на 3 тижні.
  • Німеччина услід за деякими країнами Європи з наступного тижня починає скасовувати окремі карантині обмеження.
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Коронавірус на французькому атомному авіаносці

668 інфікованих... "у лікарні перебувають близько 20 службовців. З них один - в реанімації у стабільному стані”.

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