Коронавірус на французькому атомному авіаносці
668 інфікованих... "у лікарні перебувають близько 20 службовців. З них один - в реанімації у стабільному стані”.
Аналізи виявили 668 інфікованих #covid19 серед членів екіпажу французького авіаносця та супровідних кораблів. 30% а… https://t.co/4kJWcCrVzm— Голоc Амepики (@chastime) 16.4.2020
RT @chastime: #covid19🦠 Як правильно обирати маски😷 Саморобні/паперові Операційні Респіратор N95 https://t.co/8JXd8xPdwF— Голоc Амepики (@chastime) 15.4.2020
Facebook Forum