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Наживо Головне про коронавірус.19 травня

ВООЗ 18 травня розпочинає дводенне віртуальне зібрання 194 країн - членів, на якій зокрема розглядатимуть заклики до розслідування дій Китаю та самої організації у зв’язку з пандемією коронавірусу

Найважливіше

  • 4 718 215 - загальна підтверджена кількість заражених коронавірусом у світі на початку дня 18 травня за даними університету Джонса Гопкінса. Найбільше випадків у США - 1 486 742, Росії - 281 752, Великій Британії - 244 995, Бразилії - 241 080, Іспанії - 230 698.
  • З України повідомлено про 18 616 підтверджених заражень і 535 смертельних випадків з Ковід-19.
  • Європейські країни далі поступово скасовують карантинні обмеження на тлі повідомлень про зменшення кількості щоденних смертей заражених коронавірусом в Італії, Іспанії та в Британії.
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На асамблеї ВООЗ закликатимуть до розслідування Ковід-19

Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) розпочинає 18 травня дводенну нараду представників 194 країн - членів, на якій зокрема розглядатимуть заклики до розслідування дій Китаю та самої організації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У зв’язку з пандемією це зібрання відбувається у віртуальному режимі.

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