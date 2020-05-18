Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) розпочинає 18 травня дводенну нараду представників 194 країн - членів, на якій зокрема розглядатимуть заклики до розслідування дій Китаю та самої організації у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У зв’язку з пандемією це зібрання відбувається у віртуальному режимі.

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