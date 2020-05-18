У зв’язку з пандемією #covid19 асамблея ВООЗ відбувається у віртуальному режимі. https://t.co/y86XfridFk— Голоc Амepики (@chastime) 18.5.2020
На асамблеї ВООЗ закликатимуть до розслідування Ковід-19
Асамблея Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) розпочинає 18 травня дводенну нараду представників 194 країн - членів, на якій зокрема розглядатимуть заклики до розслідування дій Китаю та самої організації у зв’язку з пандемією коронавірусу.
У зв’язку з пандемією це зібрання відбувається у віртуальному режимі.
Бельгійські медпрацівники влаштували мовчазний протест під час неофіційного візиту прем'єр-міністерки до лікарні… https://t.co/ydSw7ML9Em— Голоc Амepики (@chastime) 17.5.2020
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