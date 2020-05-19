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Наживо Головне про коронавірус. 19 травня

Загальна кількість підтверджених випадків Ковід-19 у світі - 4 817 105. Сполучені Штати - 1 508 957, Росія - 299 941, Бразилія - 255 368 (Дані університету Джонса Гопкінса 19 травня)

Ресторан з перегородками для захисту від Ковід-19 у Таїланді.

Найважливіше

  • Президент Трамп звинуватив ВООЗ у сприянні намаганням Китаю приховувати поширення коронавірусу і пригрозив виходом США з організації, якщо вона не буде реформована.
  • Речник китайського міністерства закордонних справ заявив, що США намагаються очорнювати Китай, аби ухилятися від власної відповідальності.
  • Польща планує відкрити свої кордони 15 червня і скасувати більшість карантинних обмежень 1 липня.
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