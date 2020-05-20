Наживо Головне про коронавірус. 20 травня
За даними університету Джонса Гопкінса загальна кількість підтверджених випадків Ковід-19 у світі - 4 911 902. Найбільше у США - 1 528 661, в Росії - 308 705 та в Бразилії - 271 885. В Україні - 19 230.
Найважливіше
- У Бразилії зареєстрували рекордно високу смертність заражених Ковід-19 за день - 1 179. Бразильський президент Жаір Болсонару применшує загрозу коронавірусу.
- Країни ВООЗ погодилися провести незалежне розслідування обставин появи і поширення Ковід-19 у світі.
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