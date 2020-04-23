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Наживо Головне про коронавірус. 23 квітня

Від імені США Майк Помпео звинуватив урядову комуністичну партію Китаю у цензурі і приховуванні інформації про Ковід-19 та у знищенні зразків аналізів коронавірусу, які мали б допомоги з’ясувати походження хвороби.

Державний секретар США Майк Помпео спілкується з пресою у Вашингтоні 22 квітня 2020 р.

Найважливіше

  • ВООЗ застерігає світ, що попри стабілізацію епідемій Ковід-19 зокрема у західній Європі, епідемії коронавірусу у країнах Південної Америки та Африки лише починаються, тому небезпека хвороби не спадає і вона довготермінова.
  • "Ми твердо переконані, що Китайська комуністична партія вчасно не повідомила Всесвітню організацію охорони здоров’я про новий коронавірус", - заявив державний секретар США Майк Помпео.
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