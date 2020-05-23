Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Головне про коронавірус. 23 травня

Бразилія стала новим епіцентром захворювання на коронавірус і за кількістю інфікованих вийшла на третє місце після США та Росії

Поховання загиблих через коронавірус на найбільшому у Бразилії цвинтарі у Сан Пауло, 22 травня 2020 (REUTERS/Amanda Perobelli)

Найважливіше

  • У світі офіційно зафіксовано понад 5 мільйонів випадків COVID-19 і понад 338 тисяч смертей за даними університету Джонса Гопкінса.
  • За останню добу у Бразилії зафіксували понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу. Лише Росія та США мають більшу кількість заражених.
  • У США вже понад 1.6 мільйонів випадків COVID-19.
Оновити

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG