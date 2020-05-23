Наживо Головне про коронавірус. 23 травня
Бразилія стала новим епіцентром захворювання на коронавірус і за кількістю інфікованих вийшла на третє місце після США та Росії
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- У світі офіційно зафіксовано понад 5 мільйонів випадків COVID-19 і понад 338 тисяч смертей за даними університету Джонса Гопкінса.
- За останню добу у Бразилії зафіксували понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу. Лише Росія та США мають більшу кількість заражених.
- У США вже понад 1.6 мільйонів випадків COVID-19.
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Коронавірус. Порівняння американських і європейських кроків у боротьбі з поширенням пандемії
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