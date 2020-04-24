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Наживо Головне про коронавірус. 24 квітня

У мусульман почався місяць посту Рамадан. У багатьох країнах - в умовах суворого карантину.

Учні в захисних масках скаладають випускні іспити у Гонконгу 24 квітня 2020 р.

Найважливіше

  • Дональд Трамп сказав, що британський прем’єр-міністр, який хворів на коронавірус, у нещодавній телефонній розмові лунав "енергійно", і в Лондоні припускають, що Борис Джонсон повернеться до роботи наступного тижня.
  • Лідери ЄС узгодили план інвестування мілярдів євро для підтримки європейської економіки, ураженої наслідками пандемії.
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Борис Джонсон "енергійний" і "готовий" до роботи, каже Трамп

55-річний британський прем’єр-міністр пролежав тиждень у лікарні, і його симптоми були настільки важкі, що три ночі він перебував у реанімаційному відділенні.

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