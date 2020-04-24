Борис Джонсон "енергійний" і "готовий" до роботи, каже Трамп
55-річний британський прем’єр-міністр пролежав тиждень у лікарні, і його симптоми були настільки важкі, що три ночі він перебував у реанімаційному відділенні.
Британці не бачили свого прем’єр-міністра вже немало днів. Але Дональд Трамп каже, що Борис Джонсон у телефонній ро… https://t.co/1Pxtxk19ii— Богдан Цюпин (@bohdannews) 24.4.2020
“Він лунав неймовірно. Він готовий. Борис такий як і був раніше”, - сказав Трамп про враження від його телефонної р… https://t.co/tjgTK2z7V5— Голоc Амepики (@chastime) 24.4.2020
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