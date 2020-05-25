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Наживо Головне про коронавірус. 25 травня

За даними університету Джонса Гопкінса на ранок 25 травня у світі зафіксовано 5 410 288 заражень новим коронавірусом. Найбільше підтверджених випадків у США - 1 643 499, на другому місці Бразилія - 363 211, а на третьому Росія - 344 481.

Учасник демонстрації в Бразилії на підтримку президента Жаїра Болсонару. Бразиліа, 24 травня 2020 р.

Найважливіше

  • США оголосили про обмеження на в’їзд з Бразилії після того, як та країна стала другою у світі за кількістю заражень COVID-19.
  • Президент Австрії попросив вибачення за те, що затримався у ресторані довше, ніж вказано правилами у боротьбі з епідемією.
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