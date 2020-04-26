За тим як керівництво американських в'язниць починає масове тестування ув'язнених на коронавірус, з'ясовується, що у переважної більшості тих ув'язнених, які заразилися, були відсутні будь-які симптоми захворювання.

Ці цифри можуть бути іще одним свідченням того, що люди, у яких коронавірус не викликає симптомів, можуть сприяти його поширенню не лише в тюрмах, а й по всьому світу. Це також може говорити про те, що тестування виключно людей з симптомами може не відображати реальну картину зараження і поширення вірусу.

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