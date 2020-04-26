У Білорусі понад 10 тисяч випадків COVID-19, за добу зафіксували рекордний приріст захворюваності
Міністерство охорони здоров'я Білорусі 26 квітня повідомило про рекордний приріст захворюваності на коронавірус за добу - 873 нові випадки. Загалом у країні офіційно підтвердили інфікування 10 463 людей.
25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.
Цвинтар для загиблих через коронавірус, Джакарта. Індонезія, 26 квітня 2020. У країні офіційно підтверджено майже 9… https://t.co/5au2NBGJPM— Голоc Амepики (@chastime) 26.4.2020
У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters
За тим як керівництво американських в'язниць починає масове тестування ув'язнених на коронавірус, з'ясовується, що у переважної більшості тих ув'язнених, які заразилися, були відсутні будь-які симптоми захворювання.
Ці цифри можуть бути іще одним свідченням того, що люди, у яких коронавірус не викликає симптомів, можуть сприяти його поширенню не лише в тюрмах, а й по всьому світу. Це також може говорити про те, що тестування виключно людей з симптомами може не відображати реальну картину зараження і поширення вірусу.
Facebook Forum