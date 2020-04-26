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Наживо Головне про коронавірус. 26 квітня

У США кількість заражених наближається до мільйона, понад 5 мільйонів американців пройшли тестування на COVID-19.

У розпал пандемії Україна відзначає 34-ті роковини аварії на Чорнобильській АЕС, 26 квітня 2020

Найважливіше

  • 26 квітня в МОЗ повідомили, що в Україні підтвердили загалом 8617 випадків​ COVID-19: 209 людей померли, 840 пацієнтів одужали. Уряд продовжив карантин до 11 травня.
  • Країни світу продовжують ослаблювати карантин: в Іспанії дітям дозволили виходити з дому, в Ізраїлі відкривають перукарні.
  • У США кількість заражених наближається до мільйона (939 тисяч), померло майже 54 тисячі людей. Понад 5 мільйонів американців пройшли тестування на COVID-19.
  • Загалом у світі 2 мільйони 912 тисяч інфікованих, понад 203 тисячі людей померли.
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У Білорусі понад 10 тисяч випадків COVID-19, за добу зафіксували рекордний приріст захворюваності

Міністерство охорони здоров'я Білорусі 26 квітня повідомило про рекордний приріст захворюваності на коронавірус за добу - 873 нові випадки. Загалом у країні офіційно підтвердили інфікування 10 463 людей.

25 квітня тисячі білорусів взяли участь у загальнонаціональному суботнику. Працюючи групами, громадяни саджали дерева, прибирали в парках та на вулицях в рамках щорічного традиційного заходу, який залишився ще з часів СРСР.

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У США масово тестують в'язнів на коронавірус і 96% заражених не мають симптомів, - Reuters

За тим як керівництво американських в'язниць починає масове тестування ув'язнених на коронавірус, з'ясовується, що у переважної більшості тих ув'язнених, які заразилися, були відсутні будь-які симптоми захворювання.

Ці цифри можуть бути іще одним свідченням того, що люди, у яких коронавірус не викликає симптомів, можуть сприяти його поширенню не лише в тюрмах, а й по всьому світу. Це також може говорити про те, що тестування виключно людей з симптомами може не відображати реальну картину зараження і поширення вірусу.

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