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Наживо Головне про коронавірус. 28 травня

Чільний радник британського прем’єр-міністра Домінік Камінґс опинився під зливою звинувачень у порушенні правил карантину і змушений виправдовуватися та вислуховувати заклики до відставки. Лондон 28 травня 2020 р.
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