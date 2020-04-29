Франція стала черговою країною Європи, де уряд офіційно рекомендує носіння захисних масок зокрема на громадському транспорті та в інших людних місцях, коли 11 травня там почнеться поступове послаблення карантину у зв’язку з Ковід-19.

Маски рекомендуватимуть також учням віком 11-15 років, коли заново відкриють французькі школи, починаючи з дитсадків та молодших класів.

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