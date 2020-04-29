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Наживо Головне про коронавірус. 29 квітня

Кількість випадків Ковід-19 у Сполучених Штатах перевищила 1 мільйон.

В Італії одружена пара у масках на церемонії лише зі свідками і без гостей, оскільки зібрання заборонені через карантин. Неаполь 20 березня 2020 р.

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  • З 11 травня Франція поступово відкриє школи і підприємства, але ресторани, кав’ярні і пляжі залишатимуться закритими принаймні до червня, а спортивні заходи призупинені до вересня.
  • Італія оголосила, що карантин, запроваджений там сім тижнів тому, буде послаблений з 4 травня, коли дозволять відкрити парки і відновити роботу на виробництвах, і будівельних майданчиках, але крамниці залишатимуться закритими до 18 травня, а ресторанам, барам і перукарням не дозволять працювати до 1 червня. Школи в Італії планують відкрити у вересні.
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Європа щораз більше одягає маски, оголошуючи поетапні послаблення карантину

Франція стала черговою країною Європи, де уряд офіційно рекомендує носіння захисних масок зокрема на громадському транспорті та в інших людних місцях, коли 11 травня там почнеться поступове послаблення карантину у зв’язку з Ковід-19.

Маски рекомендуватимуть також учням віком 11-15 років, коли заново відкриють французькі школи, починаючи з дитсадків та молодших класів.

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