Майже повсюди у Франції з 2 червня відновлять роботу барів та ресторанів, але Париж, який був осередком епідемії, з… https://t.co/eRCZMZZOEK— Голоc Амepики (@chastime) 29.5.2020
Наживо Головне про коронавірус. 29 травня
Підтверджених випадків COVID-19 у світі - 5 825 636; померлих з коронавірусом - 360 437. (Дані університету Джонса Гопкінса на ранок 29.05.2020)
Найважливіше
- Уряд Південної Кореї оголосив відновлення деяких карантинних обмежень у Сеулі через підвищення кількості нових заражень коронавірусом.
- Twitter позначив застереженням допис речника міністерства закордонних справ Китаю, поширений у березні, у якому китайський посадовець припускав, що коронавірус до Китаю принесли американські військові.
- В Японії побоюються, що спад економіки унаслідок епідемії COVID-19 може призвести до хвилі самогубств подібної до 14-річного періоду з 1998, коли щороку реєстрували понад 30 000 самогубств.
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