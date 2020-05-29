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Коронавірус

Наживо Головне про коронавірус. 29 травня

Підтверджених випадків COVID-19 у світі - 5 825 636; померлих з коронавірусом - 360 437. (Дані університету Джонса Гопкінса на ранок 29.05.2020)

Французький дизайнер Крістоф Жерніґон запропонував «захисну бульбашку», що мала б захищати від коронавірусу відвідувачів ресторанів.

Найважливіше

  • Уряд Південної Кореї оголосив відновлення деяких карантинних обмежень у Сеулі через підвищення кількості нових заражень коронавірусом.
  • Twitter позначив застереженням допис речника міністерства закордонних справ Китаю, поширений у березні, у якому китайський посадовець припускав, що коронавірус до Китаю принесли американські військові.
  • В Японії побоюються, що спад економіки унаслідок епідемії COVID-19 може призвести до хвилі самогубств подібної до 14-річного періоду з 1998, коли щороку реєстрували понад 30 000 самогубств.
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