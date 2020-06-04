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Наживо Головне про коронавірус. 4 червня

Згідно з даними університету Джонса Гопкінса кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі на початку дня становила 6 528 544, а кількість померлих - 386 392.

Дезінфекція літака в римському аеропорту в Італії, де уряд дозволив пасажирські перевезення після кількамісячного карантину у зв’язку з COVID-19

Найважливіше

  • ООН і Організація червоного хреста закликають світ об’єднати зусилля у розробці доступної для усіх людей вакцини проти COVID-19.
  • У Мексиці вперше зареєстровано понад 1 000 померлих з коронавірусом.
  • Новий рекорд смертей пов’язаних з COVID-19 у Бразилії - 1 349.
  • Австралія поновлює авіасполучення з Новою Зеландією.
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