Спеціальні потреби

logo-print
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Наживо Найважливіше про коронавірус. 6 травня

Учні школи у китайському місті Ухань сидять у класі за прозорими перегородками. 6 травня 2020 р.

Найважливіше

  • Британія зареєструвала найбільшу кількість померлих з COVID-19 у порівнянні з іншими країнами Європи.
  • В Китайській провінції Хубей відновили навчання учнів старших класів у школах - вперше з часу появи там коронавірусу, який поширився світом.
Оновити

У Британії найбільше померлих із Ковід-19 у Європі, але уряд каже, що порівняння недоречні

“Малювання графіків, на яких США будуть на верхівці, а Британія - друга, мало допомагає, але, якщо дані розбивати на категорії населення, тоді перед нами постають питання про причини відмінностей. Чому саме ті шість країн виявилися найбільш ураженими?” - зауважив агентству Reuters професор медицини Оксфордського університету Карл Генеґан.

Читати більше

Facebook Forum

Back to top
XS
SM
MD
LG