У Британії найбільше померлих із Ковід-19 у Європі, але уряд каже, що порівняння недоречні
“Малювання графіків, на яких США будуть на верхівці, а Британія - друга, мало допомагає, але, якщо дані розбивати на категорії населення, тоді перед нами постають питання про причини відмінностей. Чому саме ті шість країн виявилися найбільш ураженими?” - зауважив агентству Reuters професор медицини Оксфордського університету Карл Генеґан.
“Малювання графіків, на яких США будуть на верхівці, а Британія - друга, мало допомагає, але, якщо дані розбивати н… https://t.co/FF5LIg78W2— Богдан Цюпин (@bohdannews) 6.5.2020
“Я не думаю, що ми матимемо справжню оцінку успішності країн до часу, коли пандемія закінчиться і особливо до того,… https://t.co/lgcMt1lGq5— Голоc Амepики (@chastime) 6.5.2020
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