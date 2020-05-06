“Малювання графіків, на яких США будуть на верхівці, а Британія - друга, мало допомагає, але, якщо дані розбивати на категорії населення, тоді перед нами постають питання про причини відмінностей. Чому саме ті шість країн виявилися найбільш ураженими?” - зауважив агентству Reuters професор медицини Оксфордського університету Карл Генеґан.

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