Хто в Конгресі США розслідує російські зв’язки Трампа. Детально

Крім розслідування питання можливого втручання Росії до виборів США 2016 року, яке веде спеціальний прокурор Мюллер, окремими розслідуваннями займаються різні комітети Конгресу США, пояснює АР.

Три комітети Конгресу вже більше року розслідують можливе втручання Росії до виборів у США і зв’язки кампанії Трампа з Росією.

Комітети отримали тисячі сторінок документації від представників команди Трампа та інших посадовців і провели десятки інтерв’ю.

Ці розслідування відбуваються окремо від розслідування спеціального прокурора Мюллера. Мюллер може переслідувати за кримінальну діяльність, Конгрес може тільки викласти результати розслідування, привернути увагу громадськості до можливих порушень, і прийняти законодавство, яке убезпечить від повторення подібних проблем. Якщо Комітет отримає докази кримінальної діяльності, такі докази має бути передано Мюллеру.

Ось такі Комітети проводять розслідування.

Комітет з розвідки Сенату

Республіканці та демократи, які є членами Комітету, поєднали свої зусилля в розслідуванні. Комітет опитав вже більше 100 осіб, включаючи тих, хто був присутнім протягом зустрічі в офісному центрі Trump Tower, що відбулась влітку 2016 року між представниками кампанії Трампа та Росії.

Голова Комітету Ричард Берр та головний представник Демократичної партії в Комітеті Марк Ворнер заявили, що вони планують опитати Дональда Трампа-молодшого, сина президента, який також був присутній на зустрічі.

Комітет зосередив свою увагу на розслідуванні питання втручання Росії до виборів і вже опитав керівництво Facebook, Twitter та Google і закликав їх вжити кроків, щоб не допустити втручання росіян до їх платформ в майбутньому.

Берр повідомив, що він прагне завершити розслідування на початку весни, коли почнеться перший раунд виборів до Конгресу.

Не відомо, які формулювання міститиме остаточний звіт Комітету. Ворнер зазначив, що були «безпрецедентні контакти», так як росіяни намагались зв’язатись з Трампом, але «змову» виявити не вдалось

Комітет з розвідки Палати представників

В Палаті представників, демократи сподіваються, що діяльність зосередиться на розслідуванні російського впливу, в той час як очільник розслідування Девін Нуньєс та інші республіканці почали окреме розслідування угоди з урану​, укладеної за керівництва Гілларі Клінтон. Нуньєс відійшов від російського розслідування в квітні після того, як прозвучала критика, що він надто близький до Білого дому, однак він залишається головою Комітету.

Деякі республіканці бажають швидкого завершення розслідування.

Комітет провів інтерв’ю десятків свідків, близьких до кампанії Трампа. 30 листопада очікується, що міністр юстиції Сешнс буде свідчити перед Комітетом в закритому режимі. Законодавців цікавить, що Сешнс знає про взаємодію кампанії Трампа з Росією і власні контакти Сешнса.

Юридичний комітет Сенату

Позиції республіканців та демократів в цьому комітеті також розділились. Голова Комітету республіканець Чак Ґрасслі та головний представник Демократичної партії в Комітеті сенатор Даян Файнстін не дійшли згоди з деяких питань стосовно вимоги документів та інтерв’ю.

Все ж, Комітет в закритому режимі опитав деяких учасників зустрічі 2016 року. Це також єдиний комітет, який допитав Трампа-молодшого і перед святами на День подяки, надіслав вимогу до зятя Трампа Джареда Кушнера тісніше співпрацювати з Комітетом.

Ґрасслі більше уваги приділяє виконанню закону, який вимагає від іноземних агентів реєструватись, а також скандалу навколо звільнення директора ФБР Джеймса Комі.

Строки, коли буде видано остаточний звіт Комітету наразі не відомі, як і те чи завершиться розслідування до виборів наступного року.

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