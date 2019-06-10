Оплата не сильно заохочує художників до праці – дослідження

Нещодавнє дослідження, проведене німецькими вченими, показало, що художників не дуже заохочує до праці матеріальна компенсація. За даними дослідників, дофамінова система винагороди творчих людей не сильно реагує на гроші. Про це пише видання Artnet News.

У дослідженні взяли участь 24 особи, половина з яких – представники творчих професій. Піддослідним дали завдання, під час виконання якого робилися знімки мозку з допомогою МРТ. Проаналізувавши знімки, вчені виявили, що художники менше радіють, якщо отримують гроші, і більше, якщо не можуть їх мати, йдеться в матеріалі.

«У сукупності наші результати вказують на існування чітких нейронних ознак у системі дофамінергічної системи винагород художників, які менш схильні реагувати на прийняття грошових винагород», – пишуть дослідники, передає видання.

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