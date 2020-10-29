У США попередили про можливі атаки хакерів на систему охорони здоров'я країни з вимогами викупу

Кіберзлочинці можуть незабаром вдатись до серії атак з блокуванням комп'ютерів та подальшими вимогами викупу у жертв (ransomware attacks - прим. ГА) спрямованих проти лікарень та медичних установ США. Про це йдеться у заяві трьох федеральних відомств, включно з ФБР.

У заяві, Агентство з питань кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA), Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та Міністерство охорони здоров'я та соціальних служб (HHS) попередили, що вони мають "достовірну інформацію про збільшення та неминучу загрозу з боку кіберзлочинців для лікарень США та постачальників медичних послуг "з метою" крадіжки даних та порушення роботи медичних служб ".

У випадку успішного застосування зловмисниками програм-вимагачів (Ransomware) відбувається шифрування даних у системах жертв, а їх розшифрування можна здійснити лише, якщо жертва заплатить викуп зловмисникам.

Алекс Холден, генеральний директор Hold Security, заявив інформаційному агентству AP, що попереджав федеральну владу про напади, які можуть відбутись у п'ятницю, побачивши "спроби зараження у багатьох лікарнях".

Він додав, що хакери вимагали викуп у понад 10 мільйонів доларів з жертви, і що він бачив, як зловмисники обговорювали плани зараження" понад 400 лікарень, клінік та інших медичних установ".

"Один із поганих хлопців лишав коментарі, що вони очікують, що їхні дії спричинять паніку, і, що вони не спрямовують свої дії на виборчі системи", - сказав Холден AP.

"Вони завдають удару там, де болить ще сильніше, і вони це знають".

У заяві, яку висвітлили у AP, Чарльз Кармакал, головний технічний директор фірми з кібербезпеки Mandiant, зазначив, що США "загрожує найбільша кіберзагроза, яку ми будь-коли бачили".

Він вказав на злочинну групу під назвою UNC1878, додавши, що вона націлена на американські лікарні та порушує їх роботу, змушуючи їх перенаправляти пацієнтів до інших медичних закладів".

Він сказав, що східноєвропейська група - "одна з найнахабніших, безсердечних та руйнівних суб'єктів, яких я спостерігав протягом своєї кар'єри".

Цього року кількість кібератак вимагачів зросла на 40%, а у вересні спостерігався особливий стрибок - повідомляє технологічний веб-сайт CNET, посилаючись на дані фірми з кібербезпеки SonicWall.

Минулого місяця була атакована мережа американських лікарень, якою керувала Universal Health Services, в результаті чого лікарям та медсестрам у 250 закладах довелося перейти до використання олівців та паперу, повідомляє AP. Співробітники заявили, що напади призвели до затримок у відділеннях швидкої допомоги та проблем із бездротовим обладнанням для контролю життєво важливих показників.

Бретт Каллоу, аналітик компанії з кібербезпеки Emsisoft, заявив агентству AP, що "загалом 59 постачальників медичних послуг/ систем охорони здоров'я США постраждали через програми-вимагачі у 2020-му році, що призвело до порушень у догляді за пацієнтами у 510 закладах".

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