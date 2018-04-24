Сайт українського Міністерства енергетики зазнав кібератаки

При цьому сайти державних енергетичних компаній не постраждали



Сайт українського Міністерства енергетики та вугільної промисловості піддався кібератаці, проте сайти державних енергетичних компаній не постраждали, повідомила по телефону представник відомства.



Станом на 10:34 за місцевим часом, на сайті стояло повідомлення англійською мовою з вимогою виплатити викуп у розмірі 0,1 біткоіна (близько $900) в обмін на доступ до зашифрованих файлів.



«Наші фахівці працюють ... Ми не знаємо, скільки часу піде на вирішення цього питання, - сказала офіційний представник міністерства. - З сайтами «Укренерго», «Енергоатому» все в порядку, не працює тільки наш сайт».

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