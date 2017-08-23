Конгрес може ускладнити співпрацю США з Росією в сфері кібербезпеки

Комітет Сенату з розвідки ухвалив положення, згідно з яким адміністрація повинна повідомляти законодавців про створення двостороннього органу з кібербезпеки





Президенту США Дональда Трампа доведеться повідомити законодавців перед створенням спільного американсько-російського підрозділу з кібербезпеки в разі схвалення законодавчої ініціативи, внесеної на розгляд Конгресу.



Ідея створення такого підрозділу викликала критику з боку представників різних нахилів політичного спектра США.



Така пропозицію, в разі її ухвалення, стане черговим маневром Конгресу з метою обмежити повноваження президента з питань, що стосуються Росії, і стримати його бажання домогтися потепління відносин з Москвою.



Положення, яке включене в щорічний Закон про асигнування на розвідку і ухвалений комітетом Сенату з розвідки 14 голосами «за» при одному голосі «проти», вимагає, щоб адміністрація Трампа представила Конгресу звіт, у якому було б вказано, які розвіддані будуть передаватися Росії.



Звіт також має містити будь-які застереження контррозвідки і, як на них відповідатимуть.





Законопроект, що вимагає згоди Конгресу на таємні операції ЦРУ та інших розвідувальних відомств, був ухвалений Сенатським комітетом з розвідки ще в липні, але його текст був оприлюднений лише недавно, оскільки йде мова про конфіденційні розвідоперації.



У липні Трамп написав у Twitter, що він і президент Росії Володимир Путін обговорювали створення «непроникного підрозділу із забезпечення кібербезпеки», покликаного убезпечити від таких проблем, як втручання хакерів в вибори.



Ідею піддали критиці демократи, високопоставлені республіканці і директор Агентства національної безпеки, і Трамп швидко відступив.



Законопроект про асигнування на розвідку вимагає ухвалення Сенату і Палати представників і підпису президента для вступу в силу. Поки що ніяких голосувань щодо цього законопроекту не заплановано.



Ідея про повідомлення членів Конгресу про створення американсько-російського підрозділу з кібербезпеки була висунута сенатором-демократом Роном Вайденом, повідомили в його апараті у вівторок.



Вайден також підтримав включення в законопроект положень, які передбачають складання двох доповідей розвідки. Одна з них повинна бути присвячена загрозам, які становлять для США російські операції з відмивання грошей, а друга - можливому використанню вразливостей американських мобільних мереж іноземними урядами для стеження за американцями.

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