54% жителів США збираються зробити святкові покупки у режимі онлайн

«Кіберпонеділок» - масовий святковий розпродаж в інтернет-магазинах через три дні після «чорної п'ятниці», вперше започаткований 14 років тому - все більше схожий на пережиток ранньої епохи розвитку Інтернету.

У 2005 році, коли онлайн-торгівля ще не була настільки розвинена, інтернет-продавці хотіли таким чином привернути до себе американських покупців, які звикли робити покупки у торговельних центрах. Той факт, що розпродаж вирішили проводити по понеділках, пояснювався тим, що у багатьох американців 14 років тому ще не було домашнього Інтернету, і багато виходили у мережу з робочих комп'ютерів.

Згідно з даними опитування, опублікованими в газеті Washington Post, 54% американських покупців заявили, що планують зробити святкові покупки в Інтернеті

Понеділок був ідеальним днем для того, щоб зібрати максимальну аудиторію.

Сьогодні онлайн-магазини більше не мають потреби у якомусь спеціальному дні для розпродажів, вважають експерти. З кожним роком інтернет-продажі неухильно ростуть, відбираючи частку у звичайних магазинів. Все популярнішими, особливо серед молоді, стає шопінг за допомогою додатків для смартфонів.

Зараз деякі експерти у царині рітейлу називають вихідні, які збігаються з Днем подяки, «кіберп'ятіркою». Згідно з даними опитування, опублікованими в газеті Washington Post, 54% американських покупців заявили, що планують зробити святкові покупки в Інтернеті.

«Цього кіберпонеділка ми побачимо ще більше розпродажів. Все більше людей вважають за краще робити покупки онлайн, а не іти до магазину», - говорить Марк Льюїс, глава консалтингової фірми Netalico.

«Кіберпонеділок» - час, коли багато онлайн-магазини можуть спробувати нові технології, кажуть маркетологи

«Кіберпонеділок» - час, коли багато онлайн-магазини можуть спробувати нові технології, кажуть маркетологи. Деякі магазини, наприклад шведська мережа IKEA, яка спеціалізується на меблях і товари для дому, використовує технологію доповненої реальності, коли покупець може подивитися, як той чи інший предмет меблів буде виглядати у кімнаті.

Чимало продавців використовують чат-боти, які відповідають на питання покупців про товари, знижки та доставку. Все це робиться заради єдиної мети: змусити покупців поглянути на пропозицію і натиснути кнопку з написом «придбати».

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