"Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна". В уряді США коментують підрив Кримського мосту

Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, як захищати свою територію, свій народ, свою свободу

"Україна має самостійно вирішувати, як захищати свою свободу", - держсекретар США Ентоні Блінкен. Таку заяву, американський посадовець зробив коментуючи підрив Керченського мосту під час брифінгу у понеділок.

"Щодо Керченського мосту. Ми уважно стежимо за цією ситуацією. І я насправді не маю нічого більше, щоб додати до цього питання. Але як загальну тезу я можу сказати, звичайно, що Україна має самостійно вирішувати, як вести цю війну, як захищати свою територію, свій народ, свою свободу", - заявив очільник Держдепартаменту США, відповідаючи на запитання журналістів.

Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна

"Крим – це Україна", - зазначив інший американський посадовець, Джон Кірбі, під час брифінгу в Білому домі. Так, за словами представника Ради з нацбезпеки США, українці захищають власну територію до якої входить і окупований росіянами півострів.

"Ми не беремо на себе відповідальність визначати легітимність чи нелегітимність цілей, які вражають українці. Вони воюють за свою країну. Крим – це Україна, і ми не вказуємо їм, що є, а що ні, законною ціллю. Вони самі визначають свої цілі…

…ми чітко дали зрозуміти українцям, що не заохочуємо і не даємо можливостей для ударів по території РФ. Що ми намагаємось зробити, вже протягом 16 місяців, - це зробити так, щоб українці могли захистити свою власну територію та відбити російську агресію на українській землі. А Крим – це українська земля", - заявив Кірбі.

Координатор стратегічних комунікацій ради з нацбезпеки США також зауважив, що не бачить зв’язку між ударами по Кримському мосту та виходом РФ із зернової угоди.

"Я не бачу нічого, що підтверджує причинно-наслідковий зв’язок, що удари по мосту призвели до рішення Путіна не продовжувати зернову угоду. Він публічно вже схилявся до цього. Я не буду говорити за нього, якщо у нього є власна аргументація, він може її висловлювати. Але я не бачив нічого, що вказувало б на причинно-наслідковий зв’язок цих подій", - зазначив Кірбі.

Щодо того, який вплив цей удар може мати на стратегічну здатність Росії використовувати півострів для переміщення своїх військових сил, то за словами Кірбі, пошкодження мосту навряд чи матиме відчутний вплив на спроможності Росії.

"Ми не помітили жодного впливу удару по мосту на оборонну позицію Росії, на їхній військовий потенціал у Криму чи на півдні України. Вони все ще стоять в обороні. Вони все ще воюють з українськими силами, все ще намагаються відбити елементи українського контрнаступу. Я думаю, що занадто рано визначати, чи удари по мосту матимуть якийсь значний військовий вплив на здатність росіян продовжувати воювати. Так, цей міст забезпечував наземний доступ до Криму, але росіяни мають багато інших способів матеріально-технічного забезпечення та підтримки своїх військ в Україні. Тож я припускаю, що це не матиме на них суттєвого впливу", - вважає Кірбі.

Дивіться також: - Удар по Керченському мосту: офіційна реакція Вашингтона, коментарі експертів.