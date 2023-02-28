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США привітали візит урядовців Саудівської Аравії до Києва
США вітають нещодавній візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це напередодні під час брифінгу заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Кірбі наголосив, що від початку повномасштабної агресії Росії Вашингтон закликає своїх партнерів в усьому світі "робити все можливе для підтримки України". "Ми визнаємо, що це суверенні рішення, які вони повинні приймати", - додав високопосадовець Білого дому.
Він зауважив, що під час свого візиту принц Файсал бін Фархан Аль Сауд пообіцяв надати допомогу на 400 мільйонів доларів, "включаючи генератори та вкрай необхідне енергетичне обладнання", і додав, що "це був перший міністерський візит арабської держави до Києва з початку війни".
"Я б також вказав на те, що минулого тижня Саудівська Аравія проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну, - сказав Кірбі. - Ми є стратегічними партнерами Саудівської Аравії вже вісім десятиліть за керівництва багатьох адміністрацій і, звичайно, за різних партійних ліній. І в цих відносинах були злети і падіння. Ми також були дуже відвертими щодо цього. Але це вчорашнє оголошення в Києві про підтримку в розмірі 400 мільйонів доларів, здебільшого для того, щоб допомогти відновленню інфраструктури України після енергетичних атак, є [дійсно] важливим".
"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав після зустрічі із делегацією з Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський.
Нагадаємо, деякі експерти вказують на те, що днями Кремль знову використав іранські дрони для атаки на українську інфраструктуру, й зростання військової співпраці між Іраном і Росією турбує Ізраїль і Саудівську Аравію.
Раніше Кірбі казав, що з серпня Іран надав Росії сотні безпілотних апаратів, які Росія використала для атак на міста й енергомережу України. У відповідь Іран вимагає від Росії військового обладнання на мільярди доларів. Іран заявляв, що постачав дрони Москві до війни.
У статті використано матеріали AP
Всі новини дня
«Лінія НАТО – це єдина лінія, яку Росія не перетне», – премʼєр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Відео
«Нам потрібно зміцнювати військовий потенціал України, а також шукати механізми, які можуть гарантувати, що Росія президента Путіна не вторгнеться в Україну в ще раз», – генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ
Ніна Янковіч: російська інформаційна війна в Україні провалюється. Інтервʼю
Ми поговорили з експерткою з дезінформації та віцепрезиденткою OSINT-проєкту "Центр інформаційної стійкості" (The Centre for Information Resilience (CIR)) Ніною Янковіч.
Україна вступить до НАТО у майбутньому, а поки головний виклик - війна Росії, - Столтенберг
Країни НАТО погодилися, що Україна стане членом Альянсу, "але це довгострокова перспектива", - сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до столиці Фінляндії Гельсінкі.
Столтенберг додав, що "зараз виклик полягає в тому, щоб переконатись, що Україна перемагає як суверенна незалежна нація, і тому нам потрібно підтримати Україну".
Коли війна закінчиться, "нам потрібно переконатися, що історія не повториться", - сказав генсек на прес-конференції з фінською прем'єркою Санною Марін. Він додав: "Президент Путін не може продовжувати атакувати сусідів. Він хоче контролювати Україну, і він не планує миру, він планує подальшу війну".
"Я бачу, що майбутнє України - це бути частиною Європейського Союзу, а також членом НАТО", - додала Марін. Після початку російської війни в Україні Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до НАТО.
Раніше цього місяця заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що в липні на саміті НАТО Україна очікує почути реакцію на свою заявку про вступ до Альянсу.
Президент України Володимир Зеленський торік повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. В альянсі неодноразово заявляли про "відкриті двері" в НАТО для України. При цьому жодні конкретні терміни не називаються.
У статті використано матеріали AFP
Блінкен в Астані наголошує, що США підтримують незалежність Казахстану
Державний секретар США Ентоні Блінкен 28 лютого почав поїздку в країнах Середньої Азії, які стали незалежними від Москви 1991 року.
Блінкен відвідує столиці Казахстану й Узбекистану і зустрічається з також з представниками Таджикистану, Киргизстану й Туркменістану в річницю російського вторгнення в Україну, яке показало готовність Росії застосовувати військову силу проти своїх сусідів.
Деколи ми просто вимовляємо ті слова (незалежність, суверенітет, територіальна цілісність), але вони дійсно мають справжнє значення...Ентоні Блінкен
Агентство Reuters пише, що «лідери регіону сміливіше протистоять Росії, отримавши важелі впливу на Москву, яка тепер прагне використовувати їхні ринки й торговельні шляхи, щоб обходити санкції Заходу».
Виявом незгоди пострадянських держав Середньої Азії з агресивною політикою президента Путіна зокрема стало те, що під час голосування в ООН 24 лютого їхні делегації не голосували проти резолюції стосовно російської війни в Україні, як це зробили Росія і лише 6 країн - союзниць Москви.
Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан утрималися, а Туркменістан не взяв участі в голосуванні.
Раніше казахстанський президент Касим-Жомарт Токаєв дозволив собі прилюдно заявити президентові Путіну, що Казахстан не буде визнавати відторгнення від України Донеччини і Луганщини, які Москва спочатку проголосила незалежними, а потім приєднаними до Російської Федерації.
Ентоні Блінкен сказав казахстанському міністрові закордонних справ Мухтару Тлеуберді, що Вашингтон підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність Казахстану.
«Деколи ми просто вимовляємо ті слова, але вони дійсно мають справжнє значення і, звичайно, ми знаємо, що саме в цей час вони мають навіть більшу звучність ніж зазвичай», - сказав Блінкен, згадавши російське вторгнення в Україну.
Агентство AP повідомляє, що казахстанський президент впродовж минулого року тричі телефонував українському президентові Володимиру Зеленському і закликає покласти край війні «відповідно до хартії ООН і загальноприйнятих норм міжнародного закону».
Казахстан має кордон з Росією - найдовший у світі на суходолі, а на півночі Казахстану зосереджені поселення зі значною кількістю етнічних росіян.
Після початку російського лютневого вторгнення в Україну 2022 року в Казахстан переїхали десятки тисяч російських громадян, остерігаючись мобілізації на війну.
Президент Путін проголосив одним із завдань війни в Україні захист етнічних росіян, а також всіх, кого Росія вважає частиною російської цивілізації.
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