США привітали візит урядовців Саудівської Аравії до Києва

США вітають нещодавній візит міністра закордонних справ Саудівської Аравії до Києва для зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це напередодні під час брифінгу заявив представник Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Кірбі наголосив, що від початку повномасштабної агресії Росії Вашингтон закликає своїх партнерів в усьому світі "робити все можливе для підтримки України". "Ми визнаємо, що це суверенні рішення, які вони повинні приймати", - додав високопосадовець Білого дому.

Він зауважив, що під час свого візиту принц Файсал бін Фархан Аль Сауд пообіцяв надати допомогу на 400 мільйонів доларів, "включаючи генератори та вкрай необхідне енергетичне обладнання", і додав, що "це був перший міністерський візит арабської держави до Києва з початку війни".

"Я б також вказав на те, що минулого тижня Саудівська Аравія проголосувала за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН щодо вторгнення Росії в Україну, - сказав Кірбі. - Ми є стратегічними партнерами Саудівської Аравії вже вісім десятиліть за керівництва багатьох адміністрацій і, звичайно, за різних партійних ліній. І в цих відносинах були злети і падіння. Ми також були дуже відвертими щодо цього. Але це вчорашнє оголошення в Києві про підтримку в розмірі 400 мільйонів доларів, здебільшого для того, щоб допомогти відновленню інфраструктури України після енергетичних атак, є [дійсно] важливим".

"Це перший офіційний візит очільника МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав після зустрічі із делегацією з Саудівської Аравії президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, деякі експерти вказують на те, що днями Кремль знову використав іранські дрони для атаки на українську інфраструктуру, й зростання військової співпраці між Іраном і Росією турбує Ізраїль і Саудівську Аравію.

Раніше Кірбі казав, що з серпня Іран надав Росії сотні безпілотних апаратів, які Росія використала для атак на міста й енергомережу України. У відповідь Іран вимагає від Росії військового обладнання на мільярди доларів. Іран заявляв, що постачав дрони Москві до війни.

У статті використано матеріали AP