Нічого про Україну без України. Стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України, - заявив у Білому домі Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України.