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“Ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість” - Джон Кірбі про військову допомогу Росії з боку Китаю. Відео

“Ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість” - Джон Кірбі про військову допомогу Росії з боку Китаю. Відео
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“Ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість” - Джон Кірбі про військову допомогу Росії з боку Китаю. Відео

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Нічого про Україну без України. Стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України, - заявив у Білому домі Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України.

Що стосується військової допомоги Росії, Китай не відкинув такої можливості, але і не ухвалив позитивного рішення, сказав Джон Кірбі.

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