Що стосується військової допомоги Росії, Китай не відкинув такої можливості, але і не ухвалив позитивного рішення, сказав Джон Кірбі.
“Ми досі не вважаємо, що Китай відкинув таку можливість” - Джон Кірбі про військову допомогу Росії з боку Китаю. Відео
Нічого про Україну без України. Стартом переговорів між Україною та Росією повинно бути повне виведення російських військ з України, - заявив у Білому домі Джон Кірбі, коментуючи візит Сі Цзіньпіна до Москви та раніше запропонований Китаєм мирний план щодо російської війни проти України.
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