Актуально
- Голос Америки
В Білому домі відреагували на опитування CNN, яке засвідчило меншу підтримку допомоги Україні серед американців
"Якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?"Джон Кірбі, представник ради з нацбезпеки США
В Білому домі вважають - американцям важливо розуміти, до чого може призвести поразка України у війні.
Якщо США дозволять Путіну підкорити Україну, то у майбутньому американці будуть змушені розплачуватись не лише фінансами, але й власною кров’ю за агресію РФ. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Таким чином посадовець відповів на запитання журналіста, чи Білий дім та Рада нацбезпеки США роблять достатньо, щоб пояснити американцям, які цілі Вашингтона в Україні та чому американська підтримка є й надалі необхідною. Запитання журналіста базувалось на нещодавньому опитуванні CNN, яке показало, що 55% американців не підтримують надання додаткового фінансування для України.
Важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?Джон Кірбі
"Впродовж цієї війни ми бачили непохитну підтримку американського народу, непохитну підтримку Конгресу на двопартійному та двопалатному рівнях, щодо продовження допомоги Україні. І ми й надалі будемо на цьому зосереджуватись. Тому що це важливо. Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО. Враховуючи, що бойові дії ведуться на кордонах багатьох наших союзників по НАТО. Але це також важливо для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають, - то тут важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?" - заявив Кірбі.
Посадовець також наголосив, що в питаннях російської війни йдеться не лише про Україну, але й про нацбезпеку США та зобов’язання перед альянсом НАТО.
"А щодо людей, які стурбовані тим, що фінансові витрати стають занадто високими, ми би попросили їх подумати, яку ціну, - не лише у фінансах, але й кров’ю, можливо навіть кров’ю американців, - нам доведеться платити, якщо Путін підкорить Україну і потім націлиться на наших союзників по НАТО? Бо ми зобов’язані захищати наших союзників по НАТО. Отже, тут питання набагато більше, ніж суверенітет України, - хоча, авжеж, в першу чергу йдеться саме про це. І президент продовжить пояснювати, що йдеться про набагато більші зобов’язання щодо національної безпеки. Це включає, як нашу власну нацбезпеку, так нацбезпеку та зобов’язання, які ми взяли на себе перед альянсом НАТО. Усе це потенційно поставлено на карту", - підсумував координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.
Нагадаємо, що минулого тижня опитування CNN показало, що загалом 55% американців вважають, що Конгрес не має авторизувати додаткове фінансування для України. Натомість 45% вважають, що Конгрес повинен дозволити таке фінансування. Іще 51% кажуть, що США вже зробили достатньо для України, напротивагу 48% американців, які кажуть, що США мають зробити більше. Аналогічне опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% американців вважали, що США повинні були зробити більше.
Всі новини дня
- Голос Америки
Канада, слідом за США та Великою Британією, ввела нові санкції проти Білорусі
Канада ввела санкції проти режиму Лукашенка у Білорусі у третю річницю з часу фальсифікації президентських виборів та придушення протестного руху.
Зокрема, нові обмеження запровадили проти дев'яти фізичних і семи юридичних осіб, включаючи урядовців, суддів, голову білоруського державного телебачення, міністерство оборони країни, а також військові виробничі та технологічні фірми.
Як повідомляє CBC, такий крок Оттави узгоджується із аналогічними санкціями союзників - Сполучених Штатів, ЄС та Нової Зеландії.
Як Голос Америки повідомляв раніше, міністерство фінансів США запровадило нові заходи обмеження проти восьми фізичних і п'яти юридичних осіб за сприяння внутрішнім репресіям Лукашенка та допомозі у війні Росії проти України.
Серед іншого, це білоруська державна компанія Белавіа, Мінський завод цивільної авіації №407, Білоруський металургійний завод, Департамент фінансових розслідувань, низка осіб, пов'язаних із цими установами, а також на представників бізнес-структур, що фінансують режим Лукашенка.
У статті використано матеріали Reuters
Німеччина арештувала офіцера, який, ймовірно, шпигував на Росію
Прокуратура Німеччини заарештувала офіцера агентства військових закупівель за підозрою в передачі секретної інформації російській розвідці, повідомила федеральна прокуратура.
Громадянин Німеччини, якого прокуратура ідентифікувала лише як Томаса Х., починаючи з травня з власної ініціативи неодноразово звертався до консульства Росії в Бонні та посольства в Берліні та пропонував співпрацю, повідомили в відомстві.
Одного разу чоловік передав отриману під час роботи інформацію з наміром передати її російській спецслужбі, повідомили у федеральній прокуратурі.
Його заарештували в місті Кобленц, в офісі закупівельного агентства в західній Німеччині, і в його будинку та на роботі провели обшук, йдеться в повідомленні. У середу суддя залишив його під вартою.
Більше подробиць прокуратура не повідомляє. Міністерство оборони Німеччини відмовилося коментувати цю справу.
В агенції закупівель ФРН працює майже 12 тисяч людей, серед них близько 1800 військових. У 2021 році відомство уклало угоди щодо закупівлі озброєння та техніки Бундесверу загальним обсягом 17,6 млрд євро.
У грудні влада заарештувала співробітника Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND), підозрюваного в шпигунстві на користь Росії.
Німеччина, один із найбільших постачальників військової техніки для України, - основна мішень російських шпигунських операцій, масштаби яких зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році, попередила влада ФРН.
- Голос Америки
США розширили санкції проти режиму у Білорусі за придушення свобод і допомогу Росії у війні в Україні
Міністерство фінансів США запровадило низку нових санкцій проти режиму у Білорусі у третю річницю з часу фальсифікації президентських виборів у Білорусі та придушення режимом Олександра Лукашенка протестного руху.
Нові заходи обмеження поширюються на вісім фізичних і п'ять юридичних осіб за сприяння внутрішнім репресіям Лукашенка та допомозі у війні Росії проти України. Серед іншого, це білоруська державна компанія Белавіа, Мінський завод цивільної авіації №407, Білоруський металургійний завод, Департамент фінансових розслідувань, низка осіб, пов'язаних із цими установами, а також на представників бізнес-структур, що фінансують режим Лукашенка.
Наслідком цих санкцій є зокрема блокування майна підсанкційних осіб на території США, а також заборона трансакцій із ними за участі фізичних чи юридичних осіб у США.
Крім того, США наклали додаткові візові обмеження на 101 посадовця режиму та їхніх філій за підрив або заподіяння шкоди демократичним інституціям у Білорусі, включно з кількома суддями, відповідальними за винесення політично вмотивованих вироків.
Державний секретар Ентоні Блінкен підкреслив, що "Сполучені Штати продовжують підтримувати хоробрий народ Білорусі, який прагне створити країну з верховенством права, повагою до прав людини та підзвітним, демократично обраним урядом". Він також вкотре закликав звільнити півтори тисячі політичних в'язнів, утримуваних режимом Лукашенка, включаючи Олеся Біляцького, Віктора Бабарику, Марію Колеснікову, Ігоря Лосика та Сергія Тихановського.
Напередодні Голос Америки повідомляв, що Велика Британія затвердила наймасштабніший пакет санкцій, покликаних обмежити доступ Росії до військового обладнання. Під обмеження підпали 25 осіб та організацій, включаючи три російські компанії-імпортери електроніки, виробники дронів з Ірану, компанії що підтримують російську агресію, з таких країн як Білорусь, Туреччина, Дубаї, Словаччина та Швейцарія.
- Голос Америки
У Пентагоні уточнили позицію Байдена щодо навчань українців на F-16
Президент США Джо Байден готовий затвердити план для навчань українських пілотів на винищувачах F-16, коли будуть готові європейські партнери. Про це повідомили у Пентагоні у відповідь на запит Голосу Америки роз'яснити вчорашні заяви заступниці речника Міноборони США Сабріни Сінгх.
У письмовій відповіді Голосу Америки також пояснили, що "план тренувань іще не затверджений, однак США готові затвердити його, щойно отримають цей план".
Представники міжнародної авіаційної коаліції вказували, що підготовка пілотів ЗСУ проходитиме у Данії та Румунії і розпочнеться у серпні. Але пізніше Білий дім заявив, що США все ще чекають від європейських партнерів остаточної програми навчань українських пілотів.
При цьому видання Politico написало, що вісім українських пілотів, які володіють англійською, готові почати підготовку на F-16, щойно буде складено офіційний план тренувань і США його узгодять, але коли це станеться - невідомо.
Також джерела видання повідомили, що іще 20 пілотів ПС ЗСУ готові почати курси з англійської уже в серпні - ймовірно, саме це мав на увазі президент України Володимир Зеленський, говорячи про початок навчань українських льотчиків у серпні.
Раніше видання писало, що F-16 не зʼявляться на озброєнні ЗСУ раніше весни 2024 року, адже союзники Києва досі не погодили план підготовки українських пілотів на F-16, і жодна з дев'яти інших країн міжнародної авіаційної коаліції, крім Данії та Нідерландів, досі публічно не приєдналася до програми підготовки льотчиків.
Форум