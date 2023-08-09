В Білому домі відреагували на опитування CNN, яке засвідчило меншу підтримку допомоги Україні серед американців

"Якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?"

В Білому домі вважають - американцям важливо розуміти, до чого може призвести поразка України у війні.

Якщо США дозволять Путіну підкорити Україну, то у майбутньому американці будуть змушені розплачуватись не лише фінансами, але й власною кров’ю за агресію РФ. Про це координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.

Таким чином посадовець відповів на запитання журналіста, чи Білий дім та Рада нацбезпеки США роблять достатньо, щоб пояснити американцям, які цілі Вашингтона в Україні та чому американська підтримка є й надалі необхідною. Запитання журналіста базувалось на нещодавньому опитуванні CNN, яке показало, що 55% американців не підтримують надання додаткового фінансування для України.

Важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?

"Впродовж цієї війни ми бачили непохитну підтримку американського народу, непохитну підтримку Конгресу на двопартійному та двопалатному рівнях, щодо продовження допомоги Україні. І ми й надалі будемо на цьому зосереджуватись. Тому що це важливо. Це важливо не лише для народу України, але й для наших європейських союзників і партнерів, особливо наших союзників по НАТО. Враховуючи, що бойові дії ведуться на кордонах багатьох наших союзників по НАТО. Але це також важливо для національної безпеки американського народу. І якщо деякі американці цього не відчувають, - то тут важливо пам’ятати, якщо ми просто сядемо склавши руки та дозволимо Путіну перемогти, дозволимо захопити Україну, - то де він зупиниться далі?" - заявив Кірбі.

Посадовець також наголосив, що в питаннях російської війни йдеться не лише про Україну, але й про нацбезпеку США та зобов’язання перед альянсом НАТО.

"А щодо людей, які стурбовані тим, що фінансові витрати стають занадто високими, ми би попросили їх подумати, яку ціну, - не лише у фінансах, але й кров’ю, можливо навіть кров’ю американців, - нам доведеться платити, якщо Путін підкорить Україну і потім націлиться на наших союзників по НАТО? Бо ми зобов’язані захищати наших союзників по НАТО. Отже, тут питання набагато більше, ніж суверенітет України, - хоча, авжеж, в першу чергу йдеться саме про це. І президент продовжить пояснювати, що йдеться про набагато більші зобов’язання щодо національної безпеки. Це включає, як нашу власну нацбезпеку, так нацбезпеку та зобов’язання, які ми взяли на себе перед альянсом НАТО. Усе це потенційно поставлено на карту", - підсумував координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США.

Нагадаємо, що минулого тижня опитування CNN показало, що загалом 55% американців вважають, що Конгрес не має авторизувати додаткове фінансування для України. Натомість 45% вважають, що Конгрес повинен дозволити таке фінансування. Іще 51% кажуть, що США вже зробили достатньо для України, напротивагу 48% американців, які кажуть, що США мають зробити більше. Аналогічне опитування, проведене в перші дні російського вторгнення наприкінці лютого 2022 року, показало, що 62% американців вважали, що США повинні були зробити більше.