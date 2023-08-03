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Кірбі: Лідери країн Африки усвідомлюють, що проблеми на континенті прямо пов'язані з війною Путіна в Україні
Білий дім сподівається, що росіяни дійсно «уважно стежитимуть» за самітом щодо України в саудівській Джидді.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Української служби Голосу Америки Юлії Ярмоленко розповів координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
Він наголосив, що головне завдання саміту щодо України у Саудівській Аравії - це представити міжнародній спільноті формулу миру президента України Володимира Зеленського.
Сподіваюсь, (у Москві) вони дійсно стежитимуть
На зустріч запрошено лідерів десятків країн світу, але не Росію, й речник Кремля заявив, що у Москві "уважно стежитимуть" за перемовинами.
На прохання прокоментувати цю позицію Москви, Кірбі сказав: "Сподіваюсь, вони дійсно стежитимуть. І сподіваюсь, що вони зроблять висновок, що дедалі більше країн світу усвідомлюють, що те, що робить президент Росії Володимир Путін, - це незаконно, неспровоковано та у цілковитому порушенні Статуту ООН".
безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом
Представник Ради із нацбезпеки США також наголосив: "Я сподіваюсь, що - коли вони дивитимуться, - росіяни усвідомлять, що все більше і більше країн починають відзначати, зокрема щодо зернової угоди, що безвідповідальне рішення пана Путіна вийти із зернової угоди загострює ситуацію із голодом (в інших країнах - ред.), це погіршує існуючу ситуацію із голодом в багатьох країнах і додає невизначеності до продовольчої ситуації на Глобальному Півдні".
Кірбі зауважив, що навіть ті арфиканські лідери, які приїхали на саміт Росія-Африка, який нещодавно скликав президент Путін, дали зрозуміти, що вони усвідомлюють, що проблеми в Африці пов'язані з війною Росії в Україні.
"Тиждень тому президент Путін провів якийсь саміт із африканськими країнами, куди приїхали (представники) багатьох країн, тому що багато африканських лідерів усвідомлюють, що проблеми, з якими вони стикаються у себе на континенті, - прямо пов'язані із тим, що пан Путін робить в Україні", - додав Кірбі для Голосу Америки.
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Посилена охорона та черги біля Федерального суду, перед яким постане Дональд Трамп
Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, сьогодні 3 серпня близько 4 години вечора має з’явитись у Федеральному суді в Вашингтоні. Він, як очікують, прилетить до Вашингтона приватним літаком з гольф-клубу у Бедмінстері штат Нью-Джерсі.
Йому оголосять звинувачення у спробі скасувати результати президентських виборів 2020 року.
Перед будівлею Федерального суду у Вашингтоні вже утворилась черга. Деякі з людей очікують там ще звечора. Це, за даними журналістів Washington Post, люди, які професійно заробляють займанням черг, зокрема для представників медіа.
Біля будівлі суду збирається все більше поліціянтів. Сьогодні там посилена охорона. Адміністрація суду перевела частину персоналу на дистанційний режим роботи.
Цього тижня велике журі присяжних пред’явило Трампу звинувачення за чотирма пунктами злочину, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів, перешкоджання офіційному розгляду та змову з метою позбавити виборців права на чесні вибори.
Прокурори заявили в обвинувальному акті, що Трамп неодноразово робив заяви про фальсифікацію виборів, знаючи, що були неправдивими, і що він чинив тиск на посадових осіб виборчої системи штатів і тодішнього віцепрезидента Майка Пенса, спонукаючи їх до дій, які б дозволили Трампу зберегти владу.
Тоді 6-го січня 2021 року, натовп прихильників Трампа увірвався до Капітолія, де члени Конгресу зібрались, щоб затвердити результати виборів. Трамп заперечує свою провину.
Після відходу з посади він неодноразово заявляв, що вибори 2020 року були фальсифікованими, і називав розслідування проти нього політично мотивованими.
Він залишається провідним кандидатом від республіканців на президентських виборах 2024 року.
Трамп уже заявив про свою невинуватість у двох інших кримінальних справах. В іншому федеральному суді його звинуватили в незаконному зберіганні секретної інформації у його маєтку у Флориді та у відмові від уряду на вимогу повернути документи.
Трампа також звинуватили в штаті Нью-Йорк у фальсифікації ділових записів у зв'язку з виплатою грошей порноакторці під час президентської кампанії 2016 року.
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Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети всупереч рекомендації президентки Єврокомісії
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 3-го серпня знову виключив постачання Україні далекобійних ракет Taurus, наголосивши, що зараз це “не є головним пріоритетом”.
Виступаючи перед військовими у землі Баварія, Пісторіус сказав: “Ми продовжуємо вірити, що зараз це не є нашим головним пріоритетом. Наші американські союзники також не постачають ці крилаті ракети”.
Разом з цим Пісторіус наголосив, що Німеччина відіграє провідну роль у допомозі Україні протиповітряною обороною, підтримкою навчання, інженерною технікою та бронетехнікою.
“Це наш першочерговий пріоритет, наша основна компетенція”, — сказав міністр та додав, що “не бачить нагальної потреби в ухваленні рішення” щодо шведсько-німецької системи озброєння Taurus.
Як повідомляв Голос Америки, у травні Київ звернувся до Берліна з проханням надати йому ракети “повітря-земля” Taurus із радіусом дії понад 500 кілометрів. На початку того ж місяця Велика Британія оголосила, що надіслала в Україну крилаті ракети Storm Shadow із радіусом дії понад 250 км, що стало першою оголошеною партію цього типу зброї, про яку Київ довго просив своїх союзників.
Єврокомісія закликала “тих, хто може, надати Україні далекобійну зброю”
Наприкінці травня президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн закликала країни ЄС надати Україні далекобійну артилерію та іншу зборою, що могла досягати цілі на даелкій відставні, повідомляв Голос Америки.
«І ті, хто можуть, повинні надати далекобійну артилерію та збройні системи, які можуть допомогти України вирівняти нерівність у радіусі досяжності з військами загарбників на полі бою», – сказала президентка Єврокомісії.
Ракети спільного німецько-шведського підприємства Taurus Systems з дальністю понад 500 кілометрів дозволили б Україні подвоїти відстань, на якій би Київ міг вражати противника і завдавати значних ударів по території окупованого Криму, чи усередині Росії.
Сполучені Штати та інші західні країни, які постачають зброю Україні, досі обережно ставилися до надання Києву зброї, яка могла б вражати цілі в Росії, через побоювання ескалації конфлікту.
Як повідомляв Голос Америки, на саміті Групи семи у Хіросімі президент США Джо Байден заявив, що взяв обіцянку з президента України Володимира Зеленського, що Київ не використовуватиме західні винищувачі, які планується надати Україні, для ударів по території Росії.
Блінкен: «Кожен член ООН має сказати Москві: "Досить!"» Дебати Радбезу ООН про глобальну продовольчу безпеку
Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер, 3 серпня, відкрив дебати високого рівня Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, присвячені голоду, спричиненому конфліктами та глобальній продовольчій безпеці.
У своїй промові Ентоні Блінкен наголосив, що проблема голоду, спричиненого конфліктами, постала у центрі Ради Безпеки ООН вперше за останні три роки.
"Вперше за три роки Рада одностайно поставила в основі порядку денного голод, спричинений конфліктами, а також зміну клімату. Це важливий та довгоочікуваний крок. Тепер скористаймося імпульсом для подальшої боротьби з відсутністю продовольчої безпеки через голод у всьому світі, щоб перетворити те, про що ми говоримо, на конкретні дії", - закликав Блінкен.
Він наголосив, що надто багато сімей відчувають надзвичайну потребу, яка "є наслідком безпрецедентної глобальної продовольчої кризи, яка, як ми чули, також викликана кліматом, COVID. І, як ми сьогодні обговорюємо, конфліктами. Голод і конфлікт нерозривно пов’язані."
Голод і конфлікт нерозривно пов’язаніЕнтоні Блінкен, державний секретар США
Блінкен пригадав, що п’ять років тому Радбез ООН ухвалив резолюцію 2417, у якій наголошується, що створення штучного голоду в конфлікті може розглядатися як воєнний злочин.
"Сьогодні ми можемо нарощувати ці зусилля. Майже 90 країн, включаючи Сполучені Штати, вже підписали нове спільне комюніке, яке ми підготували та розповсюдили, зобов’язавшись припинити використання голоду та їжі як зброю війни. Голод не можна використовувати як зброю. Я закликаю всі країни-члени приєднатися до цього комюніке", - сказав Блінкен.
Блінкен: Росія здійснила напад на глобальну продовольчу систему
Держсекретар США наголосив, що на дебатах ООН повинні розглянути агресивну війну Росії проти України як напад на глобальну продовольчу систему.
"Минулого року завдяки Чорноморській зерновій ініціативі, укладеній ООН і Туреччиною, у світ було доставлено понад 32 мільйоонів тонн українських продуктів харчування, що відповідає 18 мільярдам буханців хліба. Ця ініціатива ніколи не була б необхідною, якби не вторгнення Росії в Україну та блокада нею українських портів", - наголосив Блінкен.
Він зауважив, що поки Кремль стверджує, що розірвав угоду, бо міжнародні санкції нібито обмежували експорт російської сільськогосподарської продукції, проте, за словами Блінкена, санкції прямо виключають продукти харчування та добрива.
"На той момент, коли вона відмовилася від цієї ініціативи, Росія експортувала більше зерна та мала вищі ціни, ніж будь-коли раніше. І якою була відповідь Росії на страждання та обурення світучерез її вихід з угоди? Обстріли українських зерносховищ, мінування входів у порти, погрози атакувати будь-яке судно в Чорному морі, незалежно від його прапора, незалежно від його вантажу", - сказав Блінкен.
"Кожен член цієї ради, кожен член Організації Об’єднаних Націй має сказати Москві: "Досить!" Досить використовувати Чорне море для шантажу. Досить використовувати найвразливіших людей у світі як важіль у своїх інтересах. Досить цієї невиправданої аморальної війни", - наголосив Блінкен.
Гелані: Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду
Координаторка ООН із запобігання голоду та реагування на нього Ріна Гелані під час дебатів зазначила, що минулого року кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярда.
Кількість людей, які страждають від гострої нестачі їжі, досягла чверті мільярдаРіна Гелані, Координаторка ООН із запобігання голоду
"Це найвищий показник за останні роки. З них приблизно 376 тисяч людей перебували в умовах голоду в семи країнах. Ще 35 млн осіб опинилися на межі. Як і в усіх кризових ситуаціях, найбільше постраждали жінки та діти», – сказала Гелані.
Влна сказала, що це штучна криза, яка назріває роками.
«Голод і конфлікт живлять одне одного. Конфлікти та відсутність безпеки залишаються ключовими причинами голоду. Кожна із семи країн, де минулого року люди зіткнулися з умовами, схожими на голод, постраждала від збройних конфліктів або надзвичайного рівня насильства», - сказала Гелані.
Координаторка ООН пояснила, що збройний конфлікт руйнує продовольчі системи, засоби до існування та виганяє людей із їхніх домівок, залишаючи багатьох уразливими та голодними.
«Іноді ці наслідки є побічними наслідками війни, але надто часто вони спричиняються навмисно та незаконно - з використанням голоду як тактики війни», – сказала Гелані.
Вона також наголосила на вразливості тих, хто надає допомогу для подолання голоду.
«Минулого року десятки працівників гуманітарних організацій загинули, а ще більше було викрадено або поранено під час конфлікту. Гуманітарні об’єкти та постачання також часто піддаються нападам, грабуються або використовуються у військових цілях», – наголосила координаторка ООН.
Головування у Раді Безпеки ООН з 1 серпня перейшло від Великої Британії до США. Як повідомляла напередодні засідання Ради Безпеки посолка США в ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, вона знову використовуватиме ротаційне президентство в Раді Безпеки, щоб винести глобальну продовольчу безпеку на перше місце в порядку денному. Ґрінфілд зауважила, що Ентоні Блінкен матиме "оголошення та результати" у четвер, і закликала країни підписати проект комюніке, яке Вашингтон планує опублікувати на цю тему.
Щорічний звіт про стан продовольчої безпеки, опублікований минулого місяця Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН, засвідчив, що світ досі продовжує відновлюватися після економічного спаду, спричиненого пандемією COVID-19, та бореться з наслідками війни в Україні на продовольчих та енергетичних ринках.
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- Голос Америки
"Мої африканські друзі, Росія точно не ваш друг" - Бернар Леві у WSJ
"На значній частині вашого континенту, особливо в його зоні на південь від Сахари, панує дивна, ганебна і потенційно трагічна сліпота щодо війни проти України", - пише Бернар-Анрі Леві у своїй статті для американського видання Wall Street Journal.
Відомий письменник та філософ вказує - Росія краде африканські природні ресурси, такі як золото, уран і бавовна, у розпал пандемії продає країнам Африки залишки своїх поганих вакцин за завищеними цінами.
"Відмовляючись бачити реальність і приймаючи брехню пропаганди Путіна, ви прив’язуєте себе до людини, яка не є вашим другом", - так автор і режисер документального фільму "Слава Україні" і книги "Воля бачити: повідомлення зі світу страждань і надії" Бернар-Анрі Леві прокоментував нещодавній саміт Росія-Африка у своїй статті.
Саміт, який проходив у російському Санкт-Петербурзі 27-28 липня цього року, відвідали менше ніж 20 з 54 голів держав і урядів Африки. Як повідомляв раніше Голос Америки, під час саміту Росія запропонувала африканським лідерам "безкоштовне зерно", однак, за оцінками експертів, його кількість виявилася значно меншою від очікуваної, і меншою від кількості збіжжя, яке Росія краде з тимчасово окупованих територій України.
А в ЄС застерегли - дешеве російське зерно може створити "нову залежність" від Москви. З таким застереженням до країн, що розвиваються, та "Групи семи" звернувся верховний представник ЄС з міжнародних питань Жозеп Боррель, повідомляє Reuters. Раніше Кремль заявляв, що може поставити безкоштовно партії зерна деяким африканським країнам.
Боррель закликав країни "чітко і в унісон" говорити з Росією, щоб та повернулась до Чорноморської зернової ініціативи, повідомляє видання.
Вихід Росії з угоди деякі африканські країни відкрито оцінили негативно, зокрема, Кенія назвала його «ударом в спину», як вже повідомляв Голос Америки.
Водночас, як зазначає у своїй статті для WSJ Леві, від початку війни Росії проти України, "багато африканських країн взяли курс у кращому випадку на утримання та нейтралітет, а в гіршому – на союз із вбивчим російським режимом". Така позиція, на його думку, незрозуміла, з огляду на історію країн Африки, зокрема, багаторічну боротьбу за незалежність від колоніальної влади інших країн.
Таким чином, в той час як Росія вдається до нескінченної антизахідної риторики і закидає країнам заходу їхнє імперіалістичне минуле і "неоколоніалізм" у сьогоденні, сама Росія повторює найстрашніше з колишньої колоніальної практики західних країн в Африці, зокрема і за допомогою таких інструментів, як ПВК "Вагнер", що відповідальна за злочини у Центральноафриканській Республіці та Малі, і, на думку Леві, може бути причетною до перевороту в Нігері.
Тим часом, лідери африканських країн залишили Санкт-Петербург, так і не досягнувши відновлення зернової угоди чи прогресу у припиненні війни Росії проти України. Як під час самого саміту, так і після нього, на тлі своєї пропагандистської риторики, Росія продовжує завдавати ударів по українській портовій інфраструктурі, що є ключовою для забезпечення експорту українського збіжжя, зокрема і в країни Африки.
В ніч на 2 серпня, Росія вдарила по українському порту Ізмаїл, найбільшому порту країни на Дунаї. За словами Олександра Кубракова, віце-прем’єр-міністра з відновлення України, поширеними на його сторінці в мережі X (колишній Twitter), "...Росіяни атакували склади та елеватори – пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, які очікували країни Африки, Китай та Ізраїль.
Світ має протистояти. Атаки на українські порти – це загроза для світу. Ми можемо захищатися, а наші сили ППО можуть ефективно застосовувати зброю. Нам потрібно більше цього [ППО – ред.]. Кожна система ППО врятувала життя. Швидкість і рішучість - доля сильних".
"Сучасна Африка є континентом майбутнього і має величезну історичну відповідальність на світовій арені. Її місце поруч з українцями, - підсумовує Леві у статті для WSJ. – Підтримуйте Україну, мої африканські друзі".
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