Клеппер не поділяє думки Трампа про втручання інших, крім РФ, гравців у вибори США

Екс-директор Національної розвідки США заявив, що йому невідомо про такі зусиллях з боку інших країн, крім Росії





Колишній глава американської розвідки не погодився з твердженням президента Дональда Трампа про те, що спроби вплинути на президентські вибори 2016 року могли робити і інші іноземні гравці, крім Росії.



Екс-директор Національної розвідки Джеймс Клеппер в інтерв'ю CNN заявив, що, як і раніше, впевнений в правильності висновків національної розвідки про спроби Росії допомогти у перемозі Трампа, і йому невідомо про наявність доказів, що вказують на будь-які ще джерела втручання.



«Щодо того, що цим могли займатися і інші: це для мене новина, - сказав Клеппер. - Ми не бачили ніяких доказів, що в цьому брав участь будь-хто ще - крім Росії».



Виступаючи перед журналістами в Польщі напередодні саміту «Великої двадцятки», Трамп сказав, що, на його думку, за втручанням у вибори стояла Росія, але «це могли робити і інші люди в інших країнах».



Трамп нагадав, що у розвідувальній роботі «траплялися помилки», вказавши на помилковий висновок американських розвідслужб про наявність зброї масового ураження в Іраку за Саддама Гусейна.



Клеппер назвав висновки щодо Іраку «великою помилкою» і підкреслив, що з тих пір в розвідці багато що змінилося, щоб запобігти повторенню подібних ситуацій.

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