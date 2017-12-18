Путін здійснює менеджмент Трампа, ставиться до нього, як до агента - екс-директор Національної розвідки США

Путін поводиться із президентом США, як з агентом російської розвідки та здійснює менеджмент Трампа. Таким чином екс-Директор національної розвідки США Джеймс Клеппер, затятий критик чинного президента Америки, прокоментував виступ Дональда Трампа щодо нової Стратегії національної безпеки США у понеділок 18-го грудня.

На інститут Директора національної розвідки покладено функції лідерства щодо розвідувальних агенцій США, а також дорадчі функції по відношенню до президента США. Цей інститут також займається спрямуванням та моніторингом виконання державної програми розвідки.

Давайте пам'ятами звідки прийшов Путін. Він - агент КДБ. Так вони працюють. Вони вербують агентів

Представлена Трампом Стратегія національної безпеки відзначає, що Росія поруч із Китаєм "кидають виклик американській силі та інтересам та намагаються підточити безпеку та благополуччя США", "намагаються створити світ, який би суперечив цінностям та інтересам США". Поруч із цим Стратегія національної безпеки США зауважує, що "суб'єкти, такі як Росія, використовують інформаційні інструменти з тим, щоб підірвати легітимність демократій".

"Росія має на меті послабити вплив США у світі та віддалити Америку від її союзників та партнерів", - відзначає документ в іншому місці. Стратегія також звертає увагу на те, що Росія використовує осучаснені тактики підривної роботи для втручання у політику країн світу.

Сам президент США у ході промови-представлення Стратегії назвав Росію та Китай "країнами-суперниками", але серед іншого, звернув увагу на нещодавню телефонну розмову із Путіним, у ході якої президент Росії подякував США за допомогу у царині протидії тероризму. Трамп висловив зацікавленість у співпраці із Китаєм та Росією там, де це можливо.

На мою думку, частина цього досвіду, цих інстинктів Путіна спрацьовує зараз у тому, як він здійснює менеджмент досить важливого "активу", якщо можна використати тут цей термін, а саме - нашого президента

Критики президента, до кола яких належить і Клеппер, назвали слова Трампа виявом слабкості щодо Путіна та Росії.

"Думаю, що за останні вихідні ми побачили, що Путін прекрасний розвідник (case officer - прим. ГА), який знає як розробляти джерело. Він знає, як вести агента (аsset - прим. ГА). І саме так він чинить з президентом США", - заявив Клеппер, який є гострим критиком Трампа і висловлював сумніви у його відповідності займані посаді.

Розвідувальні служби США за головування Клеппера представили доповідь про буцімто сприяння Кремля перемозі Трампа на виборах. При цьому сам Клеппер заявляв цього року, що хоча розвідка дійшла висновку про сприяння Трампу з боку Росії, не було свідчень, що таке сприяння надавалось за змовою зі штабом Трампа. Президент США послідовно заперечує будь-які змову із Росією спрямовану на перемогу на виборах у США.

Клеппер пізніше уточнив, що висловився "фігурально".

Джеймс Клеппер, який відомий тим, що брехав Конгресу (йдеться про свідчення Клеппера щодо програми стеження Міністерства національної безпеки США у 2014-му році - прим. ГА), тепер став експертом з питань Дональда Трампа. Хай покаже, якого красивого листа він мені написав

"Давайте пам'ятами звідки прийшов Путін. Він - агент КДБ. Так вони працюють. Вони вербують агентів. На мою думку, частина цього досвіду, цих інстинктів Путіна спрацьовують зараз у тому, як він здійснює менеджмент досить важливого "активу", якщо можна використати тут цей термін, а саме - нашого президента", - заявив Клеппер.

Президент США неодноразово критикував Клеппера та наголошував, що Клеппер сам заявляв про відсутність змови між штабом Трампа та Росією.

"Джеймс Клеппер, який відомий тим, що брехав Конгресу (йдеться про свідчення Клеппера щодо програми стеження Міністерства національної безпеки США у 2014-му році - прим. ГА), тепер став експертом з питань Дональда Трампа. Хай покаже, якого красивого листа він мені написав", - кепкував президент США у серпні.

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