Клептократи Путіна намагаються зловживати американськими судами - Андерс Аслунд

Росія намагається впливати на судову систему США з метою корупції, експропріацій та з мотивів політичних репресій. Про це пише дослідник Atlantic Council Андерс Аслунд в статті для видання The Hill.

В Росії правоохоронні органи та суди часто використовують для збагачення правлячої еліти, наголошує дослідник, вказуючи, що незаконне захоплення приватних активів та приватних компаній Кремлем стало нормою після того, як Путін став президентом в 2000 році.

Щорічний звіт Держдепартаменту та Freedom House підкреслює, що російській судовій системі бракує незалежності від потужної виконавчої гілки російської влади.

Він навів справу Сергія Магнітського як найбільш відомий приклад того, як російська держава використовує суди для того, щоб підтримати її клептократію. Російські податківці та правоохоронці змовились, щоб шахрайським чином вкрасти у платників податків 230 мільйонів доларів, спрямувавши дії проти компанії Білла Браудера Hermitage Capital.

Коли юрист Браудера Магнітський виявив шахрайство і повідомив владу, проти Hermitage і Магнітського були висунуті звинувачення у шахрайстві. Магнітського заарештували і він загинув в слідчому ізоляторі у віці 37 років.

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З того часу, російські посадовці неодноразово намагались використати Interpol, щоб залякати Браудера та інших жертв. Interpol не проводить великої перевірки запитів від країн-членів, що відкриває можливості для зловживань.

Росія зловживає системою попереджень Interpol, щоб отримати міжнародну підтримку, включаючи підтримку правоохоронців США в діях проти політичних дисидентів та жертв корпоративного рейдерства.

Російські правники також зловживають судовою системою США, зокрема, федеральними законами з розкриття доказів. Згідно з цими законами, іноземна сторона справи може через федеральні суди вимагати розкриття доказів в американській юрисдикції.

Російські посадовці неодноразово використовували цей закон проти компанії "Юкос" та її підрозділів, після конфіскації нафтового гіганта у Михайла Ходорковського, наголошує Аслунд.

Нещодавно представники Росії взяли участь в двох справах в федеральному суді в Нью-Йорку: справа 2016 року про спробу незаконно отримати активи Янни Буллок та її компанії з інвестицій до нерухомості RIGroup, а також справа 2018 року, де йдеться про спроби вкрасти особисті активи банкіра Сергія Леонтьєва, колишнього акціонера "Пробізнесбанку".

На думку Аслунда, Росія використовує процес викриття доказів для того, щоб отримати інформацію і посилити кримінальні звинувачення і схеми з вимагання грошей від осіб, які втекли до США в пошуках захисту, безпеки та верховенства права.

Хоча судді в США мають можливість піддавати сумнівам правочинність рішення іноземних судів, це достатньо тривала процедура, яка вимагає проведення глибокого аналізу, який сягає за межі можливостей більшості судів.

США поволі починають протистояти російському втручанню до наших судів. В 2017 році, США наклали санкції на двох юристів з приватного сектору – Юлію Майорову та Андрія Павлова, які неодноразово представляли урядові структури Росії в США.

Після прийняття Конгресом так званого закону Магнітського, США ввели санкції проти Артема Чайки, сина російського генерального прокурора, який використовував посаду батька для вимагання хабарів і отримання контрактів для себе та для наближених, зменшуючи конкуренцію.

На думку дослідника, Міністерство юстиції США та Державний департамент мають розглянути можливість координувати дії з американськими судами, куди жертви зловживань корупційного уряду можуть подавати свідчення.

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